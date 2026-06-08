Celina vai publicar decreto que obriga os órgãos do governo a integrar a DF 360

O GDF na Sua Porta é uma iniciativa itinerante que leva serviços públicos diretamente às regiões administrativas do Distrito Federal - (crédito: Paulo H Carvalho)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, anunciou que vai publicar um decreto obrigando todos os órgãos públicos do DF a migrar o sistema de vigilância por câmeras para a Plataforma DF 360, Segurança Integral, programa desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP/DF), que integra câmeras públicas e privadas em um só sistema, permitindo às forças de segurança uma cobertura maior da cidade em tempo real.

“Eu devo estar soltando um decreto obrigando todos os órgãos a fazer a migração para o 360. Só na semana passada, foram incorporadas mais de 12 mil câmeras. Isso dá um poder de fiscalização ao Estado, de tecnologia e de segurança pública (muito maior)”, afirmou.

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A governadora explicou que a integração das imagens tem auxiliado as forças de segurança na identificação de pessoas procuradas pela Justiça. “Nós conseguimos identificar pessoas que estão com mandado de prisão em aberto quando entram em unidades básicas de saúde, quando entram dentro do hospital, por meio das câmeras que já estão integradas”, citou.

As declarações foram dadas nesta segunda-feira (8/6), quando ela participou de uma reunião com comerciantes de Ceilândia, durante o programa GDF na Sua Porta, quando ela fez questão de destacar os investimentos do governo em tecnologia voltados à segurança pública.

O GDF na Sua Porta é uma iniciativa itinerante que leva serviços públicos diretamente às regiões administrativas do Distrito Federal. O programa reúne diversos órgãos do GDF em um mesmo local para facilitar o acesso da população a atendimentos, orientações e serviços em áreas como cidadania, assistência social, saúde e regularização documental.

Celina também incentivou moradores e comerciantes a aderirem à plataforma por meio da integração de câmeras particulares. “É muito fácil você ir e colocar a sua câmera, aquela que é da porta da sua casa, aquela que é da rua, para nos ajudar a fazer essa segurança. Principalmente nas áreas comerciais, que são áreas que muitas vezes sofrem o ataque de vândalos, de bandidos e de furtos”, destacou.

Como funciona a DF 360?

A Plataforma DF 360 monitora, em tempo real, as imagens coletadas pelas câmeras de segurança do GDF instaladas pelas ruas da capital, além de cerca de outras 12 mil, entre elas as das unidades de saúde do DF e outras particulares que já aderiram ao sistema.

O Centro de Operações da Polícia Militar do DF (Copom) — que concentra as chamadas para os números de emergência 190, 192 e 193, bem como os registros pelas forças de segurança —, recebem as imagens em até 30 segundos após elas serem captadas e as joga em um mapa.

Ao identificar uma ocorrência, a plataforma faz automaticamente a triangulação e aciona as câmeras mais próximas, em um raio de até 1 km. Com isso, é possível cercar a área e acompanhar a situação de emergência, seja um crime ou um atendimento dos bombeiros, em tempo real.