"Eu confiava nele": técnica diz que pode ter sido usada por colega

A técnica de enfermagem Marcela Camilly Alves da Silva, 22 anos, negou participação nas mortes investigadas na UTI do Hospital Anchieta durante audiência de instrução realizada nesta segunda-feira (8/6), no Tribunal do Júri de Taguatinga. Ao responder aos questionamentos da defesa e da acusação, ela afirmou que nunca presenciou qualquer ato irregular atribuído ao colega Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, 24, e declarou que confiava nele por sua experiência profissional. “Pensei que ele tinha mais experiência, mais conhecimento”, afirmou.
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Marcela relatou que trabalhava em um ambiente de alta pressão, marcado por intercorrências constantes, alarmes disparando simultaneamente e grande circulação de profissionais. Segundo ela, era impossível acompanhar tudo o que acontecia durante os plantões.
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“Não dá para perceber tudo o que acontece dentro de um plantão. A atenção normalmente está voltada para a tarefa que está sendo executada, para os comandos do médico e para salvar o paciente”, contou ao explicar por que não teria identificado comportamentos suspeitos durante a rotina da UTI.
Ao longo do depoimento, a técnica sustentou que jamais viu Marcos Vinícius manipular substâncias indevidas, alterar prescrições médicas ou comentar qualquer plano para causar dano aos pacientes.
Questionada sobre a motivação atribuída ao colega, Marcela afirmou não conseguir compreender os fatos investigados. “Eu me faço essa pergunta todo dia”, declarou.
O momento mais marcante do depoimento ocorreu quando a defesa perguntou se ela acreditava que Marcos Vinícius poderia ter se aproveitado de sua presença e inexperiência para evitar suspeitas sobre as condutas investigadas. “Acredito que sim”, respondeu.
Marcela também afirmou que só teve dimensão da gravidade do caso quando foi conduzida à delegacia e teve acesso aos elementos da investigação. Segundo ela, a notícia das acusações causou surpresa e choque.
Entenda o caso
A investigação que chocou o DF teve início na véspera do Natal de 2025, após a Comissão de Óbitos do Hospital Anchieta identificar inconsistências e indícios de homicídio nos leitos da UTI. Auditorias internas cruzaram prontuários médicos e registros de câmeras de segurança, flagrando movimentações suspeitas do trio. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão a Homicídios e Proteção à Pessoa (CHPP), deflagrou a operação que resultou na prisão temporária dos suspeitos em janeiro deste ano.
Segundo as investigações, Marcos Vinícius era o responsável por injetar as substâncias letais sem prescrição. Inicialmente, ele negou os fatos, mas confessou a conduta após ser confrontado com os vídeos que mostravam ele utilizando o computador médico para obter acesso ao sistema e aplicando os fármacos. À época, os delegados do caso destacaram a frieza dos investigados diante das imagens.