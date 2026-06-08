Tragédia em Goiás: homem sobrevive por dias preso em ribanceira

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) resgataram o motorista sobrevivente de um grave sinistro de trânsito na zona rural de Teresina de Goiás (GO). O veículo em que ele estava, um Fiat Uno, despencou em uma ribanceira no dia 4 de junho. O homem conseguiu resistir por dias no local do impacto, consumindo água enquanto aguardava pelo socorro, realizado nesse domingo (7/6).

No interior do carro viajavam três ocupantes. Um homem, identificado como pai do condutor, não resistiu ao impacto e morreu ainda no local da queda. Uma mulher, que também ocupava o veículo, permaneceu viva até o dia 5 de junho, mas acabou não resistindo aos ferimentos antes da chegada das equipes de resgate.

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Grave sinistro de trânsito ocorreu em Teresina de Goiás (foto: Reprodução/CBMGO)

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros de Alto Paraíso de Goiás realizou o transporte do motorista sobrevivente para o hospital do município. O paciente apresentava fraturas no tornozelo e no antebraço direito e permaneceu internado sob cuidados médicos.

Uma equipe de salvamento do CBMGO permaneceu na cena do acidente para isolar a área e aguardar a chegada das equipes da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML). Os militares também aguardaram o suporte de um guincho para auxiliar nos trabalhos de desencarceramento e remoção dos corpos das duas vítimas que ficaram presas às ferragens do automóvel.