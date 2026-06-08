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Obituário: 34 funerais nesta segunda-feira (8/6); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos realizados em 8 de junho de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso de Goiás

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (8/6):

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Campo da Esperança

  • Anna Maria Santos Bacellar, 89 anos
  • Davide Usai, 88 anos
  • Elias Tavares de Araújo, 92 anos
  • Felipe Fernandes Monte, 27 anos
  • Jaime Câmara Castro, 65 anos
  • Maria Aparecida Gonçalves da Silva, 65 anos
  • Maria do Rosário de Fátima Strobilius, 73 anos
  • Paulo Reginaldo de Castro, 92 anos
  • Pedro Correia Lima Neto, 74 anos
  • Raymunda de Souza Oliveira, 96 anos
  • Regina Alfa de Moura Martins, 75 anos
  • Regina Maria Santana, 74 anos
  • Rita de Cássia Melo Londe, 60 anos
  • Sebastião Francisco Reges, 74 anos
  • Sílvia Maria Von Kruger Boner, 71 anos
  • Walquíria Gomes de Sousa Linhares, 91 anos

Taguatinga

  • Diana de Oliveira, 89 anos
  • Expedito Dias de Araújo, 85 anos
  • Hélia Martins Gomes, 73 anos
  • Isete da Rocha Filgueiras, 89 anos
  • José Pereira de Queiros, 67 anos
  • Luiz Alberto Soares Abadia, 68 anos

Gama

  • Ana Maria Bolleli de Almeida Gomes, 75 anos
  • Jurandir Veríssimo de Oliveira, 82 anos

Planaltina

  • José Mauro Vieira dos Santos, 55 anos
  • Maria Aparecida de Oliveira Afonso, 70 anos
  • Maria da Penha Martins, 90 anos
  • Maria Ferreira de Sousa, 94 anos

Brazlândia

  • Uisteni Barbosa Moreira, 23 anos

Sobradinho

  • Divina Aparecida Dias Mariano, 81 anos

Jardim Metropolitano

  • Eliane de Jesus Cardoso, 9 anos
  • Lindomar Oliveira, 85 anos (cremação)
  • Maria Tereza Nóbrega Cantanhede, menos de 1 ano
  • Marly Cruz da Mota, 83 anos (cremação)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 08/06/2026 17:44 / atualizado em 08/06/2026 17:46
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