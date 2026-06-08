Obituário: 34 funerais nesta segunda-feira (8/6); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (8/6):

Campo da Esperança

Anna Maria Santos Bacellar, 89 anos



Davide Usai, 88 anos



Elias Tavares de Araújo, 92 anos



Felipe Fernandes Monte, 27 anos



Jaime Câmara Castro, 65 anos



Maria Aparecida Gonçalves da Silva, 65 anos



Maria do Rosário de Fátima Strobilius, 73 anos



Paulo Reginaldo de Castro, 92 anos



Pedro Correia Lima Neto, 74 anos



Raymunda de Souza Oliveira, 96 anos



Regina Alfa de Moura Martins, 75 anos



Regina Maria Santana, 74 anos



Rita de Cássia Melo Londe, 60 anos



Sebastião Francisco Reges, 74 anos



Sílvia Maria Von Kruger Boner, 71 anos



Walquíria Gomes de Sousa Linhares, 91 anos

Taguatinga

Diana de Oliveira, 89 anos



Expedito Dias de Araújo, 85 anos



Hélia Martins Gomes, 73 anos



Isete da Rocha Filgueiras, 89 anos



José Pereira de Queiros, 67 anos



Luiz Alberto Soares Abadia, 68 anos

Gama

Ana Maria Bolleli de Almeida Gomes, 75 anos



Jurandir Veríssimo de Oliveira, 82 anos

Planaltina

José Mauro Vieira dos Santos, 55 anos



Maria Aparecida de Oliveira Afonso, 70 anos



Maria da Penha Martins, 90 anos



Maria Ferreira de Sousa, 94 anos

Brazlândia

Uisteni Barbosa Moreira, 23 anos

Sobradinho

Divina Aparecida Dias Mariano, 81 anos

Jardim Metropolitano

Eliane de Jesus Cardoso, 9 anos



Lindomar Oliveira, 85 anos (cremação)



Maria Tereza Nóbrega Cantanhede, menos de 1 ano



Marly Cruz da Mota, 83 anos (cremação)

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