Obituário: 34 funerais nesta segunda-feira (8/6); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (8/6):
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Campo da Esperança
- Anna Maria Santos Bacellar, 89 anos
- Davide Usai, 88 anos
- Elias Tavares de Araújo, 92 anos
- Felipe Fernandes Monte, 27 anos
- Jaime Câmara Castro, 65 anos
- Maria Aparecida Gonçalves da Silva, 65 anos
- Maria do Rosário de Fátima Strobilius, 73 anos
- Paulo Reginaldo de Castro, 92 anos
- Pedro Correia Lima Neto, 74 anos
- Raymunda de Souza Oliveira, 96 anos
- Regina Alfa de Moura Martins, 75 anos
- Regina Maria Santana, 74 anos
- Rita de Cássia Melo Londe, 60 anos
- Sebastião Francisco Reges, 74 anos
- Sílvia Maria Von Kruger Boner, 71 anos
- Walquíria Gomes de Sousa Linhares, 91 anos
Taguatinga
- Diana de Oliveira, 89 anos
- Expedito Dias de Araújo, 85 anos
- Hélia Martins Gomes, 73 anos
- Isete da Rocha Filgueiras, 89 anos
- José Pereira de Queiros, 67 anos
- Luiz Alberto Soares Abadia, 68 anos
Gama
- Ana Maria Bolleli de Almeida Gomes, 75 anos
- Jurandir Veríssimo de Oliveira, 82 anos
Planaltina
- José Mauro Vieira dos Santos, 55 anos
- Maria Aparecida de Oliveira Afonso, 70 anos
- Maria da Penha Martins, 90 anos
- Maria Ferreira de Sousa, 94 anos
Brazlândia
- Uisteni Barbosa Moreira, 23 anos
Sobradinho
- Divina Aparecida Dias Mariano, 81 anos
Jardim Metropolitano
- Eliane de Jesus Cardoso, 9 anos
- Lindomar Oliveira, 85 anos (cremação)
- Maria Tereza Nóbrega Cantanhede, menos de 1 ano
- Marly Cruz da Mota, 83 anos (cremação)
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postado em 08/06/2026 17:44 / atualizado em 08/06/2026 17:46