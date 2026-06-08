Caixa d’água com risco de desabamento mobiliza bombeiros e Defesa Civil no Guará

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e a Defesa Civil foram acionados para conter o risco potencial de desabamento de uma caixa d’água no Guará I. A estrutura de sustentação do reservatório apresentou uma inclinação acentuada, gerando ameaça de colapso e queda em uma construção localizada na QE 03, ao lado da Escola Classe 01. Não houve registro de vítimas no incidente.
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Assim que chegaram ao endereço, às 9h22 desse domingo (7/6), os bombeiros realizaram o isolamento imediato de todo o perímetro para garantir a segurança de pedestres e moradores. O engenheiro responsável pela obra foi chamado ao local para acompanhar a avaliação técnica e adotar as medidas corretivas de urgência.
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Uma equipe da Defesa Civil do DF também compareceu para vistoriar a área afetada e emitiu um Termo de Notificação ao responsável pela edificação. O documento determinou a obrigatoriedade de manter o isolamento e mitigar s riscos imediatos, deixando a segurança do local sob a responsabilidade da construtora até que o perigo fosse totalmente eliminado.
Para reduzir o peso e a pressão sobre a base danificada, o engenheiro deu início ao esvaziamento parcial do reservatório ainda durante o atendimento. Um guindaste foi acionado para fazer a retirada completa da estrutura metálica, cuja conclusão ocorreu ainda no domingo.