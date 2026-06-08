Caixa d’água com risco de desabamento mobiliza bombeiros e Defesa Civil no Guará

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e a Defesa Civil foram acionados para conter o risco potencial de desabamento de uma caixa d’água no Guará I. A estrutura de sustentação do reservatório apresentou uma inclinação acentuada, gerando ameaça de colapso e queda em uma construção localizada na QE 03, ao lado da Escola Classe 01. Não houve registro de vítimas no incidente.

Assim que chegaram ao endereço, às 9h22 desse domingo (7/6), os bombeiros realizaram o isolamento imediato de todo o perímetro para garantir a segurança de pedestres e moradores. O engenheiro responsável pela obra foi chamado ao local para acompanhar a avaliação técnica e adotar as medidas corretivas de urgência.

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Uma equipe da Defesa Civil do DF também compareceu para vistoriar a área afetada e emitiu um Termo de Notificação ao responsável pela edificação. O documento determinou a obrigatoriedade de manter o isolamento e mitigar s riscos imediatos, deixando a segurança do local sob a responsabilidade da construtora até que o perigo fosse totalmente eliminado.

Para reduzir o peso e a pressão sobre a base danificada, o engenheiro deu início ao esvaziamento parcial do reservatório ainda durante o atendimento. Um guindaste foi acionado para fazer a retirada completa da estrutura metálica, cuja conclusão ocorreu ainda no domingo.