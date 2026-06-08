Hemocentro de Brasília promove coleta de sangue no Palácio do Buriti

A Fundação Hemocentro de Brasília realiza, nesta terça-feira (9/6), das 9h às 16h, coleta externa de sangue no Palácio do Buriti, em parceria com o Governo do Distrito Federal, na ação GDF Sangue Bom. A iniciativa integra a programação do Junho Vermelho 2026, mês mundial de conscientização sobre a doação de sangue.
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A ação é aberta ao público. O agendamento prévio pelo site agenda.df.gov.br é recomendado, mas doadores sem agendamento também serão atendidos por encaixe, conforme a disponibilidade de vagas no dia.
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A governadora Celina Leão tem presença prevista às 11h.
Serviço
Coleta externa de sangue — GDF Sangue Bom Palácio do Buriti, Brasília (DF)
Terça-feira, 9 de junho
Das 9h às 16h
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