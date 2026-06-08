Eleição para Diretório Central do Estudantes da UnB começa amanhã (9/5)

Correio Braziliense

Beatriz Ferraz/Secom UnB - (crédito: UnB_Agencia)

Por João Hermógenes*

Começa nesta terça-feira (9/5), as eleições para Diretório Central dos Estudantes (DCE) e de Representante Discentes (RD). A votação ocorre entre 9 e 10 de junho, das 8h às 22h40. As 12 urnas estrategicamente posicionadas no Câmpus Darcy Ribeiro são divididas de acordo com os cursos de graduação e pós-graduação. As urnas das saídas sul e norte, conhecidas popularmente por Udfinho e Ceubinho, são as mais movimentadas. Para os votantes é necessário documento oficial com foto ou a carteirinha estudantil.

O processo eleitoral iniciou com as inscrições das chapas em maio e foram, oficialmente, homologadas três chapas para ambas categorias e uma quarta para apenas representantes discentes. Para a validação da eleição, é necessário voto de ao menos 10% dos alunos da universidade. Segundo a presidente da comissão eleitoral de 2026, Monna Rodrigues, a expectativa é de que durante os dois dias os universitários compareçam às urnas. “A previsão é de no mínimo 4.700 alunos votantes. Hoje, ocorreu o debate entre as chapas e o clima de eleição começa amanhã” disse a representante. A contagem de votos será realizada no anfiteatro 11 do ICC logo após o fechamento das urnas na quarta-feira (10/6).



*Estágiario sob a supervisão de Ana Sá