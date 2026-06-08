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Caminhada pede justiça por mulher que morreu atropelada no Arapoanga

Mobilização em memória de Elcina Pereira neste sábado (13/6) cobrará segurança para pedestres e punição a motorista preso

Elcina tinha 58 anos e era costureira em Planaltina - (crédito: Material Cedido ao Correio)
Elcina tinha 58 anos e era costureira em Planaltina - (crédito: Material Cedido ao Correio)

Familiares, amigos e moradores do Arapoanga participarão, neste sábado (13/6), às 7h30, de uma caminhada em memória de Elcina Pereira de Brito, de 58 anos, vítima de um atropelamento ocorrido no início deste mês no Setor Habitacional Arapoanga. Além de homenagear a aposentada, a mobilização também tem como objetivo pedir justiça pelo caso e chamar a atenção para a segurança de pedestres nas vias da região.

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Elcina morreu após ser atingida violentamente por um veículo enquanto caminhava pela via. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um Chevrolet Prisma branco a atropela em alta velocidade, arremessando-a contra a entrada de estabelecimentos comerciais. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, a vítima já apresentava ferimentos incompatíveis com a vida.

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Elcina morreu após ser atingida violentamente por um veículo enquanto caminhava pela via
Elcina morreu após ser atingida violentamente por um veículo enquanto caminhava pela via (foto: Reprodução/Redes sociais)

De acordo com a Polícia Militar (PMDF), o motorista Eric Savio Alves de Souza se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas admitiu ter consumido entorpecentes antes de dirigir. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia, responsável pela investigação do caso.

A caminhada será realizada poucos dias após a tragédia e deve reunir pessoas que conheceram Elcina, além de moradores sensibilizados com a sequência de atropelamentos registrados recentemente no Distrito Federal. Os participantes pretendem partir da loja Paraíso do Sono em direção ao Pontos de Encontro Comunitário (PEC) do Arapoanga.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 08/06/2026 20:17 / atualizado em 08/06/2026 20:18
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