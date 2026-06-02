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Justiça mantém preso motorista que matou pedestre em Arapoanga

Jovem de 21 anos que atropelou costureira dirigia sob efeito de drogas e não tinha CNH

Policiais militares que atenderam a ocorrência constataram sinais evidentes de alteração na capacidade psicomotora do investigado - (crédito: Material cedido ao Correio)
Policiais militares que atenderam a ocorrência constataram sinais evidentes de alteração na capacidade psicomotora do investigado - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Justiça do Distrito Federal converteu em preventiva a prisão em flagrante do jovem de 21 anos que atropelou e matou uma mulher de 58 anos, na manhã desta terça-feira (2/6), no Setor Habitacional Arapoanga. De acordo com as investigações da Polícia Civil (PCDF), o condutor do Chevrolet Prisma branco, identificado como Eric Savio Alves de Souza, perdeu o controle da direção, invadiu a ciclovia e atingiu a pedestre, identificada como Elcina Pereira. Ele não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

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Veja o depoimento de Eric:

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Policiais militares que atenderam a ocorrência constataram sinais evidentes de alteração na capacidade psicomotora do investigado, que admitiu ter consumido maconha e o medicamento de tarja preta Rohypnol antes de dirigir. Embora o motorista tenha se recusado a realizar o teste do etilômetro, os militares lavraram um Auto de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora devido ao seu estado.

Durante as buscas no interior do veículo, os agentes encontraram e apreenderam dois comprimidos de Rohypnol e uma porção de substância com características semelhantes à maconha. Levantamentos da PCDF apontaram também que o rapaz possuía antecedentes e havia figurado em outros procedimentos policiais por infrações penais anteriores. A passageira do carro, que sofreu lesões com o impacto, passou por exames periciais.

Com a decisão judicial que o manterá preso por tempo indeterminado, Eric poderá responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de substância psicoativa, lesão corporal culposa ao volante, além de condução de veículo sem habilitação, gerando perigo de dano.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 02/06/2026 19:46
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