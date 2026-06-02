"Ela entrou na frente do carro", diz motorista que atropelou e matou mulher

"Ela entrou na frente do carro", diz motorista preso após atropelar e matar mulher - (crédito: Material cedido ao Correio )

O motorista preso por atropelar e matar mulher de 58 anos afirmou, em depoimento à polícia, que a vítima “entrou na frente do carro” momentos antes do impacto. Identificado como Erick Sávio Alves de Souza, 21 anos, ele afirmou que não houve tempo para evitar a colisão. O caso é investigado como homicídio culposo pela 16ª Delegacia (Planaltina). O condutor admitiu ter consumido maconha e um comprimido e meio de Rohypnol, usado geralmente para induzir o sono, antes de dirigir.

Durante o interrogatório, o suspeito relatou que havia saído durante a noite com um amigo e retornava quando ocorreu o atropelamento. Ele disse que dirigia um carro alugado, pertencente à tia, e que seguia em baixa velocidade, entre 25 e 30 km/h, ao se aproximar de um retorno.

“Ela correu para cima do meu carro”, declarou. Questionado sobre o local, o motorista indicou que a região possui fluxo de pedestres, mas não soube explicar por que não conseguiu evitar o atropelamento.

Ao longo do depoimento, o homem demonstrou nervosismo e pediu diversas vezes para ser liberado, alegando ter dois filhos e preocupação com a família. Ele também mencionou dificuldades financeiras, incluindo uma dívida relacionada ao veículo.

O motorista confirmou ter tido passagens pela polícia por tráfico de drogas no passado, segundo ele, por portar pequena quantidade de maconha, e também por envolvimento com uma motocicleta com placa adulterada. Disse que, neste último caso, paga atualmente uma penalidade mensal.

Apesar disso, ele negou envolvimento com atividades criminosas recentes e afirmou que “não é bandido”. Em relação ao acidente, sustentou que não teve culpa e que a vítima teria provocado a situação ao atravessar de forma inesperada.

O motorista poderá responder pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de substância psicoativa, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e condução de veículo sem habilitação gerando perigo de dano. As penas previstas podem ultrapassar dez anos de prisão.

Veja o depoimento completo:

