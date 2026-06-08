Restaurante Pinella anuncia fim das atividades após 15 anos na Asa Norte

Flavia Attuch, responsável pelo tradicional espaço, fez o comunicado do fechamento do Pianella nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Instagram/@pinella408norte)

O restaurante Pinella, localizado na 408 Norte, anunciou na noite desta segunda-feira (8/6) o encerramento definitivo de suas atividades. Em publicação nas redes sociais, Flavia Attuch, responsável pelo tradicional espaço, detalhou os motivos da decisão que põe fim a uma história de 15 anos no coração do bairro.

Flavia começou relembrando a trajetória do Pinella, que nasceu como um pequeno café na 116 Norte. Em seguida, a empresária cravou: "Estou contando isso porque toda história tem começo, meio e fim, e a nossa história chegou ao fim".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O restaurante funcionará até o fim deste mês de junho, com as semanas temáticas da "Última saideira".

Flavia também comentou sobre o impacto da Lei do Silêncio na decisão pelo fechamento. A empresária foi categórica: "Não tem como dizer que não tem (relação). Tem tudo a ver".

Segundo a responsável, somente em 2026 o Pinella sofreu duas interdições e acumulou mais de R$ 50 mil em multas, o que tornou o negócio "inviável". Ao encerrar o comunicado, Flavia agradeceu aos clientes e fez um convite para que todos possam celebrar os últimos dias do espaço.

Lei do Silêncio: entenda mais

A Lei do Silêncio no Distrito Federal é regulamentada pela Lei nº 4.092/2008. O volume máximo permitido varia de acordo com a classificação da área (residencial, comercial ou industrial) e o horário.

Período Diurno (7h às 19h): Limite de 55 decibéis (dB) em áreas residenciais.

Período Noturno (22h às 7h): Limite de 45 dB em áreas residenciais.

A fiscalização é feita pelo Instituto Brasília Ambiental, com o apoio da Polícia Militar. Segundo informações do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), as sanções para quem desrespeita os limites começam com advertência, mas podem incluir ainda multa, interdição do estabelecimento, apreensão de equipamentos de som e até a cassação do alvará de funcionamento.