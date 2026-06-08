Feira do Guará é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do DF

Por Luiz Francisco*
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A Feira do Guará agora é Patrimônio Cultural Imaterial do DF. O reconhecimento foi estabelecido pela Lei nº 7.900, sancionada pela governadora Celina Leão e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (8/6).
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Fundada em 1969, a Feira do Guará surgiu em meio ao desenvolvimento do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), localizado na região administrativa. À época, a feira ocorria nos fins de semana e em meio às obras de construção da cidade.
Atualmente, o local é referência para moradores e visitantes. A feira reúne comércio popular, artesanato, produtos regionais e opções gastronômicas.
A lei, de autoria do deputado distrital Ricardo Vale (PT), reconhece a relevância da feira para a identidade cultural de Brasília, consolidada ao longo de décadas como um dos principais espaços de convivência, comércio e gastronomia da capital.
O título de Patrimônio Cultural Imaterial é concedido a bens e manifestações que representam a memória, costumes e tradições de uma comunidade.
*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso
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