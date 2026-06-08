"Ele destruiu minha vida", alega acusada, que afirma inocência em mortes na UTI

A técnica de enfermagem Amanda Rodrigues de Sousa, 29 anos, negou participação nas mortes investigadas na UTI de um hospital particular do Distrito Federal durante interrogatório realizado nesta segunda-feira (8/6), no Tribunal do Júri de Taguatinga.

Em um dos momentos mais emocionados do depoimento, Amanda afirmou que esperava que o outro acusado, Marcos Vinícius, assumisse a responsabilidade pelos fatos investigados e disse que sua vida foi profundamente afetada pelo caso.

“Ele destruiu a minha vida. Destruiu a vida da minha família e também a vida da outra acusada”, declarou.

Ao longo do interrogatório, Amanda sustentou que não participou dos crimes nem auxiliou qualquer ação que pudesse causar a morte dos pacientes.

“Não participei. Não auxiliamos. A gente não sabia o que estava acontecendo ali”, disse.

A acusada também relatou que enfrenta ameaças e julgamentos desde a prisão. Segundo ela, sua versão dos fatos não tem sido ouvida.

“Hoje eu faço o grito do inocente. Estou tentando pedir socorro”.

Em outro trecho do depoimento, Amanda afirmou que passou a ser vista como culpada antes mesmo de um julgamento. “Eu sou tratada como assassina, como um monstro”, declarou.

A técnica falou sobre o impacto das acusações em sua família. Segundo ela, o pai se culpa por ter incentivado sua formação profissional e familiares tiveram projetos interrompidos em razão da repercussão do caso.

Ao defender sua trajetória, Amanda ressaltou que nunca respondeu a processos nem recebeu punições disciplinares em sua carreira.

O depoimento foi marcado por momentos de emoção e pela reafirmação da tese de inocência sustentada pela defesa ao longo do processo.

Relembre o caso

A investigação que chocou o DF teve início na véspera do Natal de 2025, após a Comissão de Óbitos do Hospital Anchieta identificar inconsistências e indícios de homicídio nos leitos da UTI. Auditorias internas cruzaram prontuários médicos e registros de câmeras de segurança, flagrando movimentações suspeitas do trio. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão a Homicídios e Proteção à Pessoa (CHPP), deflagrou a operação que resultou na prisão temporária dos suspeitos em janeiro deste ano.

Segundo as investigações, Marcos Vinícius era o responsável por injetar as substâncias letais sem prescrição. Inicialmente, ele negou os fatos, mas confessou a conduta após ser confrontado com os vídeos que o mostravam utilizando o computador médico para obter acesso ao sistema e aplicando os fármacos. À época, os delegados do caso destacaram a frieza dos investigados diante das imagens.