Projeto de serviços assistidos por animais abre inscrição para voluntários

Aluna em interação com o cão Milo na Vila Planalto - (crédito: Material cedido ao Correio)

O Instituto Brasiliense de Intervenção Assistida por Animais (IBIAA) abriu inscrições para uma nova seleção de voluntários interessados em atuar com atividades integrativas mediadas por animais. A organização não governamental busca expandir sua equipe de colaboradores, permitindo a inscrição tanto de pessoas que possuem cães aptos para o projeto quanto daqueles que desejam atuar sem pets.

O processo seletivo inicial consiste em um minicurso obrigatório, marcado para 18 de julho, no Plano Piloto, focado nos conceitos fundamentais e nas diferentes abordagens dos Serviços Assistidos por Animais (SAA). O IBIAA tem a missão de promover conforto, regulação emocional e melhorias cognitivas em ambientes de internação e de ensino. Pesquisas indicam que o contato monitorado com os pets treinados ajuda a diminuir os hormônios do estresse, alivia dores e melhora a aceitação de tratamentos médicos.

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Atualmente, o grupo atua com visitas lúdicas e planejadas no Hospital de Apoio de Brasília (HAB), no Hospital Universitário de Brasília (HUB) e no Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib), além de desenvolver atividades com crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e múltiplas deficiências na rede pública de ensino, como ocorre no Centro de Ensino Fundamental (CEF) 1 do Planalto.

Para quem deseja se voluntariar sem animal, o fluxo da seleção envolve o minicurso teórico e uma entrevista de perfil com psicólogos da instituição. Já os candidatos que pretendem atuar acompanhados de seus cães precisam inscrever o pet para a segunda etapa, agendada para 25 de julho.

Nessa segunda fase, os animais passam por um teste de comportamento em que são avaliados quesitos como sociabilidade, mansidão, tolerância a barulhos e interação com estranhos. Se aprovada, a dupla passa por um período de treinamento prático como trainee antes de receber o credenciamento oficial.

Serviço

Seleção de voluntários — IBIAA 2026

Minicurso obrigatório (1ª etapa): 18 de julho de 2026 (sábado), das 9h às 12h (credenciamento a partir das 8h30).

Local: Plano Piloto (endereço exato será divulgado em breve aos inscritos).

Investimento: R$ 50,00 para pagamentos efetuados até 17 de julho; R$ 60,00 para inscrições no dia do evento.

Forma de pagamento: chave Pix CNPJ 27.302.338/0001-54 (IBIAA), com o comprovante anexado no ato da inscrição.

Inscrições: por meio do formulário eletrônico oficial do instituto

Avaliação dos cães (2ª etapa): 25 de julho de 2026.

Mais informações sobre como participar do projeto estão disponíveis no perfil de Instagram @ibiaa_iaa