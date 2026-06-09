InícioCidades DF
solidariedade

Projeto de serviços assistidos por animais abre inscrição para voluntários

Iniciativa do Instituto Brasiliense de Intervenção Assistida por Animais utiliza a interação humano-animal para levar afeto e serviços assistidos a pacientes e estudantes da capital

Aluna em interação com o cão Milo na Vila Planalto - (crédito: Material cedido ao Correio)
Aluna em interação com o cão Milo na Vila Planalto - (crédito: Material cedido ao Correio)

O Instituto Brasiliense de Intervenção Assistida por Animais (IBIAA) abriu inscrições para uma nova seleção de voluntários interessados em atuar com atividades integrativas mediadas por animais. A organização não governamental busca expandir sua equipe de colaboradores, permitindo a inscrição tanto de pessoas que possuem cães aptos para o projeto quanto daqueles que desejam atuar sem pets.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O processo seletivo inicial consiste em um minicurso obrigatório, marcado para 18 de julho, no Plano Piloto, focado nos conceitos fundamentais e nas diferentes abordagens dos Serviços Assistidos por Animais (SAA). O IBIAA tem a missão de promover conforto, regulação emocional e melhorias cognitivas em ambientes de internação e de ensino. Pesquisas indicam que o contato monitorado com os pets treinados ajuda a diminuir os hormônios do estresse, alivia dores e melhora a aceitação de tratamentos médicos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Atualmente, o grupo atua com visitas lúdicas e planejadas no Hospital de Apoio de Brasília (HAB), no Hospital Universitário de Brasília (HUB) e no Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib), além de desenvolver atividades com crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e múltiplas deficiências na rede pública de ensino, como ocorre no Centro de Ensino Fundamental (CEF) 1 do Planalto

Para quem deseja se voluntariar sem animal, o fluxo da seleção envolve o minicurso teórico e uma entrevista de perfil com psicólogos da instituição. Já os candidatos que pretendem atuar acompanhados de seus cães precisam inscrever o pet para a segunda etapa, agendada para 25 de julho.

Nessa segunda fase, os animais passam por um teste de comportamento em que são avaliados quesitos como sociabilidade, mansidão, tolerância a barulhos e interação com estranhos. Se aprovada, a dupla passa por um período de treinamento prático como trainee antes de receber o credenciamento oficial.

Serviço

Seleção de voluntários — IBIAA 2026

  • Minicurso obrigatório (1ª etapa): 18 de julho de 2026 (sábado), das 9h às 12h (credenciamento a partir das 8h30).
  • Local: Plano Piloto (endereço exato será divulgado em breve aos inscritos).
  • Investimento: R$ 50,00 para pagamentos efetuados até 17 de julho; R$ 60,00 para inscrições no dia do evento.
  • Forma de pagamento: chave Pix CNPJ 27.302.338/0001-54 (IBIAA), com o comprovante anexado no ato da inscrição.
  • Inscrições: por meio do formulário eletrônico oficial do instituto
  • Avaliação dos cães (2ª etapa): 25 de julho de 2026.

Mais informações sobre como participar do projeto estão disponíveis no perfil de Instagram @ibiaa_iaa

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 09/06/2026 16:34 / atualizado em 09/06/2026 17:07
SIGA
x