Morre Cristiane Sampaio, ex-diretora do Sindicato dos Jornalistas do DF

Morreu, nesta segunda-feira (8/6), a jornalista Cristiane Sampaio, aos 40 anos. A comunicadora foi diretora do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal (SJPDF), além de fazer parte do Coletivo de Mulheres Jornalistas do DF. A informação da morte foi divulgada pelo próprio sindicato. A causa não foi informada.

Cris, como era carinhosamente apelidada, foi diretora por duas gestões consecutivas (2019-2022 e 2022-2025) do SPDF. Antes da etapa vivida em Brasília, iniciada em 2016, Cristiane formou-se em Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Em seguida, passou por O Globo e pela TV Verdes Mares, filiada da TV Globo no estado nordestino.

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Já na capital federal, tornou-se especialista em Administração Pública pela FGV-Brasília. Depois, foi produtora de telejornalismo e assessora de imprensa. De 2016 a 2025, foi setorista do Congresso Nacional pelo Brasil de Fato. Em seguida, passou a atuar como produtora da TV Câmara.

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Em nota, a diretoria do SJPDF e o Coletivo de Mulheres Jornalistas do DF afirmam sentirem "muito a sua partida". Além disso, prestam uma homenagem com a música "Ao que vai chegar", de Toquinho. "Nos despedimos da Cris com o trecho da música que ela usou para celebrar a sua existência, que seguirá pulsante dentro de todas e todos que tiveram o privilégio da sua convivência". Ainda não há informações sobre velório.

Veja a nota completa enviada por SJPDF e Coletivo de Mulheres Jornalistas do DF:

"O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal (SJPDF) e o Coletivo de Mulheres Jornalistas do DF manifestam seu mais profundo pesar pelo falecimento da jornalista e companheira Cristiane Sampaio, ocorrido em 8 de junho de 2026.

Cris, como era carinhosamente chamada, exerceu o cargo de diretora do Sindicato por duas gestões consecutivas (2019-2022 e 2022-2025), sempre empenhada na luta em defesa da categoria e do jornalismo de qualidade, atuando com dedicação especial na coordenação de Formação.

Como jornalista, Cris ostentava os três características fundamentais da nossa profissão: curiosidade, rigor jornalístico e humanidade. Como amiga e sindicalista, ela iluminava os espaços com seu companheirismo, coração grande e seu sorriso acolhedor.

Descrita como uma repórter de "alma amanteigada" e sempre em busca da "palavra exata", Cristiane era uma apaixonada pelas letras e pelos bastidores da política. Sua trajetória profissional foi marcada pela versatilidade e pelo rigor técnico, com passagens pelo jornalismo impresso, telejornalismo, produção e revisão.

Em Brasília desde 2016, destacou-se como setorista do Congresso Nacional pelo Brasil de Fato durante nove anos e, mais recentemente, integrava a equipe de produção da TV Câmara. No Ceará, sua terra natal, formou-se pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e deixou sua marca em veículos como o jornal O Globo e a TV Verdes Mares.

Para além da competência técnica, Cristiane era muito estudiosa e comprometida com os direitos humanos e o acesso à informação. No campo sindical e dos movimentos sociais, destacou-se pela coragem e firmeza na defesa dos colegas e nunca se omitiu diante de irregularidades trabalhistas, movida por uma inesgotável capacidade de se indignar contra as injustiças.

Perdemos uma amiga carinhosa, uma companheira de luta exemplar e uma profissional que via no jornalismo uma ferramenta essencial para a defesa dos direitos das pessoas. Sua falta será sentida em todos os espaços da nossa profissão e militância.

A diretoria do SJPDF e o Coletivo de Mulheres Jornalistas do DF sentem muito a sua partida. Prestamos nossa solidariedade e enviamos nosso carinho aos demais amigos e colegas da Cris e a seus familiares neste momento de imensa dor.

Nos despedimos da Cris com o trecho da música que ela usou para celebrar a sua existência, que seguirá pulsante dentro de todas e todos que tiveram o privilégio da sua convivência. Ainda não temos informações sobre velório, mas assim que possível comunicaremos.

“Voa, coração, a minha força te conduz/ (...) vai onde a aurora mora e acorda um lindo dia/ Colhe a mais bela flor que alguém já viu nascer", Toquinho.



Cris Sampaio, presente!"