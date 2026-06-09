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LUTO

Brasília se despede da artista Lêda Watson nesta quarta-feira

Referência da gravura no Distrito Federal, Lêda fajudou a construir a cena cultural da capital

Cerimônia de despedida da artista será realizada no Campo da Esperança, na Asa Sul - (crédito: Arquivo pessoal )
Cerimônia de despedida da artista será realizada no Campo da Esperança, na Asa Sul - (crédito: Arquivo pessoal )

Brasília se despede nesta quarta-feira (10/6) de uma de suas maiores referências nas artes visuais. Familiares de Lêda Watson divulgaram as informações sobre a cerimônia fúnebre da artista, que morreu aos 93 anos após complicações de saúde.

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O velório será realizado na Capela 1 do Campo da Esperança, na Asa Sul, das 9h às 11h. A cremação está prevista para ocorrer às 11h15.

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Conhecida como a “dama da gravura”, Lêda deixa um legado que atravessa décadas da história cultural de Brasília. A artista foi responsável pela formação de inúmeros gravadores que passaram por seu ateliê, espaço que se tornou uma verdadeira escola para diferentes gerações de artistas da cidade.

A cerimônia marca a despedida de uma artista que acompanhou grande parte da história cultural brasiliense e cuja influência permanece presente em ateliês, galerias e obras espalhadas pelo Distrito Federal.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

 

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Thamires Pinheiro*

Estagiário

Estagiária e formanda em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB). Transita entre a publicidade e o jornalismo, com textos e produção de conteúdo sobre Brasil, mundo, entretenimento e atualidades

Por Thamires Pinheiro*
postado em 09/06/2026 15:51
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