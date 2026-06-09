Assaltante usava identidade do irmão para enganar a polícia

Homem é envolvido em série de assaltos no DF - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem envolvido em uma série de roubos a mão armada, em Ceilândia, foi preso pela Polícia Civil (PCDF), nesta segunda-feira (8/6). Segundo as investigações, Antônio Carlos da Silva, 45 anos, usava uma carteira de identidade em nome do irmão, de 46 anos, para enganar as autoridades.

A farsa foi descoberta na 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), no desdobramento da operação que levou o suspeito à cadeia. Por três meses, os investigadores apuraram o modus operandi do assaltante, que costumava abordar mulheres em via pública, sempre com arma de fogo.

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A polícia descobriu que Antônio usava uma identidade emitida formalmente na Polícia Civil. O documento continha a foto dele, mas o nome e os dados pessoais eram do irmão, Paulo Roberto. O RG teria sido apresentado por ele no começo do ano, após ser preso em flagrante.

Enquanto permanecia detido preventivamente no Centro de Detenção Provisória (CDP), com o nome do irmão, havia um mandado de prisão em aberto em seu nome verdadeiro. “A operação desvendou a farsa e formalizou o cumprimento do mandado de prisão contra o investigado, que já se encontrava detido no sistema prisional. Determinamos, além do cumprimento da ordem judicial, o registro de uma nova ocorrência por falsidade ideológica”, finalizou o delegado Fernando Fernandes, da 19ª DP.