CLDF aprova projeto que beneficia carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental

A proposta foi aprovada por 17 votos favoráveis e nenhum contrário - (crédito: Mila Ferreira/CB/DA Press)

Os deputados distritais aprovaram, nesta terça-feira (9/6), a Proposta de Emenda à Lei Orgânica (PELO) nº 20, de autoria do Poder Executivo, que reconhece a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental (PPGG) como atividade típica de Estado. A proposta foi aprovada por 17 votos favoráveis e nenhum contrário.

Segundo texto da proposta, após ser reconhecida como típica de Estado, a carreira passa a fazer parte do Ciclo de Gestão do Distrito Federal, garantindo aos seus integrantes a transversalidade no exercício das atribuições de planejamento estratégico institucional, formulação, implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas do DF.

A exposição de motivos, enviada junto com o projeto pela governadora Celina Leão (PP), afirma que a iniciativa visa a fortalecer a capacidade institucional do Estado e aperfeiçoar a governança pública distrital. “Parabéns aos servidores e servidoras que lutaram", disse o presidente da CLDF, Wellington Luiz (MDB), lembrando que o deputado Gabriel Magno (PT) havia apresentado uma proposta anteriormente com o mesmo objetivo.

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