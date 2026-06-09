InícioCidades DF
Funcionalismo

CLDF aprova projeto que beneficia carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental

Segundo texto da proposta, aprovada nesta terça-feira (9/6), após ser reconhecida como típica de Estado, a carreira passa a fazer parte do Ciclo de Gestão do Distrito Federal

A proposta foi aprovada por 17 votos favoráveis e nenhum contrário - (crédito: Mila Ferreira/CB/DA Press)
A proposta foi aprovada por 17 votos favoráveis e nenhum contrário - (crédito: Mila Ferreira/CB/DA Press)
Os deputados distritais aprovaram, nesta terça-feira (9/6), a Proposta de Emenda à Lei Orgânica (PELO) nº 20, de autoria do Poder Executivo, que reconhece a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental (PPGG) como atividade típica de Estado. A proposta foi aprovada por 17 votos favoráveis e nenhum contrário. 

  • Leia mais: Daniel de Castro interrompe licença médica para votar empréstimo ao BRB

    Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

    WhatsApp Icon
Segundo texto da proposta, após ser reconhecida como típica de Estado, a carreira passa a fazer parte do Ciclo de Gestão do Distrito Federal, garantindo aos seus integrantes a transversalidade no exercício das atribuições de planejamento estratégico institucional, formulação, implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas do DF. 
A exposição de motivos, enviada junto com o projeto pela governadora Celina Leão (PP), afirma que a iniciativa visa a fortalecer a capacidade institucional do Estado e aperfeiçoar a governança pública distrital. “Parabéns aos servidores e servidoras que lutaram", disse o presidente da CLDF, Wellington Luiz (MDB), lembrando que o deputado Gabriel Magno (PT) havia apresentado uma proposta anteriormente com o mesmo objetivo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover
  • Google Discover Icon

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 09/06/2026 17:52
SIGA
x