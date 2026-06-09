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Fotografia

Exposição e livro sobre obra de Geraldo Vieira serão lançados em Brasília

O fotógrafo mineiro foi responsável por registrar Brasília em construção. Com fotos desse período, a exposição "Brasília em construção: o olhar de Geraldo Vieira" estreia em 18 de junho e segue em cartaz até setembro na Praça dos Três Poderes

Geraldo Vieira com a "trapizonga" - (crédito: Geraldo Vieira )
Geraldo Vieira com a "trapizonga" - (crédito: Geraldo Vieira )

A partir de 18 de junho, o Espaço Israel Pinheiro, na Praça dos Três Poderes, recebe a exposição Brasília em construção: o olhar de Geraldo Vieira. A mostra, que segue em cartaz até setembro, traz imagens do fotógrafo responsável por registrar a capital sendo erguida. A abertura será às 19h. Durante o evento, também será lançado o livro de arte Brasília: Geraldo Vieira, escrito pela jornalista Fernanda Torquato. 

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A obra é composta por 130 registros da cidade no processo de se tornar capital, feitas pelo mineiro Geraldo Vieira. Natural de Araguari (MG), cidade de origem de tio de Juscelino Kubitscheck, o fotógrafo nutria interesse pela ideia do presidente de construir a capital em uma área deserta. À época, ele percorreu 400 km de estrada de terra para ver de perto Brasília em construção.

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O fotógrafo é conhecido por sua engenhosidade. Para tirar boas fotos de Juscelino Kubitschek, sempre rodeado de jornalistas e admiradores, Vieira usou um cabo de vassoura para colocar sua Rolleiflex no alto e capturar boas imagens do presidente. Para essa invenção, a família deu o nome de "trapizonga".

Além da qualidade técnica, no livro, é possível ver registros curiosos da cidade que surgia. Um deles, por exemplo, mostra o momento de descontração em que o ator americano Leo Carrillo, conhecido por interpretar caubóis, coloca o chapéu na cabeça de Juscelino Kubitschek em uma visita à cidade.

Enquanto a exposição estiver em cartaz, alunos de escolas da rede pública e privada do Distrito Federal terão a oportunidade de participar de atividades educativas, a partir de projeto elaborado pela coordenação de espaços museológicos da Fundação Israel Pinheiro. 


Saiba Mais

 

  • Livro reúne 130 fotos de Geraldo Vieira
    Livro reúne 130 fotos de Geraldo Vieira Foto: Geraldo Vieira
  • Congresso Nacional em construção capturado pelo fotógrafo mineiro
    Congresso Nacional em construção capturado pelo fotógrafo mineiro Foto: Geraldo Vieira
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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 09/06/2026 17:43
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