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Espaço urbano

Pichações do PCC em muros de Brazlândia são apagadas e ganham arte de grafite

A iniciativa baseia-se na recuperação dos espaços urbanos e no fortalecimento dos laços entre o poder público e a comunidade

Artistas da capital foram responsáveis pelo grafite - (crédito: PCDF/Divulgação)
Artistas da capital foram responsáveis pelo grafite - (crédito: PCDF/Divulgação)

Muros das casas da Vila São José, em Brazlândia, tornaram-se verdadeiras galerias de arte após uma ação de revitalição da 18ª Delegacia de Polícia e da Administração Regional da cidade. A iniciativa busca remover pichações associadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e baseia-se na recuperação dos espaços urbanos e no fortalecimento dos laços entre o poder público e a comunidade.

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As inscrições criminosas foram cobertas com tinta, eliminando símbolos que buscavam transmitir sensação de domínio territorial e intimidação aos moradores. As obras, produzidas por artistas da capital, levaram cores, arte e mensagens positivas para a comunidade, substituindo marcas da criminalidade por expressões de cultura, cidadania e pertencimento.

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Segundo delegado-chefe da 18ª DP, Fernando Cocito, “o combate às organizações criminosas não se resume à repressão policial. A prevenção também exige a ocupação positiva dos espaços públicos, o fortalecimento da identidade comunitária e a demonstração permanente da presença do Estado”.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 09/06/2026 20:01
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