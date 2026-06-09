Vídeo mostra execução de jovem de 28 anos na Vila Planalto

Câmeras do circuito interno de segurança registraram o assassinato de João Paulo da Silva Oliveira, 28 anos, na Vila Planalto, na noite dessa segunda-feira (8/6). Veja:
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Minutos antes de ser baleada, a vítima se envolveu em uma briga com dois homens, conforme mostram as imagens. Os suspeitos vestem casacos preto e verde.
No primeiro momento, João Paulo entra em uma luta corporal com o rapaz de jaqueta preta. Ele cai ao chão e, em seguida, é baleado pelo homem de casaco verde. A dupla foge em duas motos.
Laudo preliminar apontou que João Paulo levou tiros no abdômen e na cabeça. O caso é investigado pela 5ª Delegacia de Polícia (área central).
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Carlos SilvaRepórter
Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.