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Vídeo mostra execução de jovem de 28 anos na Vila Planalto

Minutos antes de ser baleada, a vítima se envolveu em uma briga com dois homens. Os suspeitos vestem casacos preto e verde

Vídeo mostra momento da briga e da execução - (crédito: Material cedido ao Correio)
Vídeo mostra momento da briga e da execução - (crédito: Material cedido ao Correio)

Câmeras do circuito interno de segurança registraram o assassinato de João Paulo da Silva Oliveira, 28 anos, na Vila Planalto, na noite dessa segunda-feira (8/6). Veja:

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Minutos antes de ser baleada, a vítima se envolveu em uma briga com dois homens, conforme mostram as imagens. Os suspeitos vestem casacos preto e verde.

No primeiro momento, João Paulo entra em uma luta corporal com o rapaz de jaqueta preta. Ele cai ao chão e, em seguida, é baleado pelo homem de casaco verde. A dupla foge em duas motos.

Laudo preliminar apontou que João Paulo levou tiros no abdômen e na cabeça. O caso é investigado pela 5ª Delegacia de Polícia (área central).

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Carlos Silva e Darcianne Diogo
postado em 09/06/2026 10:19
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