Planetário oferece programação especial para o Dia dos Namorados

Iniciativa busca aproximar a população da ciência de forma acessível, divertida e inspiradora, aproveitando a atmosfera romântica do 12 de junho - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Na sexta-feira (12/6), Dia dos Namorados, o Planetário de Brasília abrirá as portas para uma programação especial, com atividades voltadas para astronomia, tecnologia e experiências interativas.

Das 18h30 às 21h30, o público poderá participar de observações do céu com telescópios em parceria com o Clube de Astronomia de Brasília, explorar experiências em realidade virtual conduzidas pelo Senai-DF, além de se divertir com as oficinas interativas promovidas pelo Ideia Space, visitar a exposição permanente do Planetário e ainda assistir a uma das três sessões especiais na cúpula, um dos espaços mais procurados pelos visitantes.

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A iniciativa busca aproximar a população da ciência de forma acessível, divertida e inspiradora, aproveitando a atmosfera romântica da data para despertar a curiosidade sobre os mistérios do universo.