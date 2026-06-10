Esbarrão, distração e furto: operação mira grupo que atacava passageiros em ônibus

Grupo Ã© composto por ao menos oito criminosos - (crédito: PCDF/DivulgaÃ§Ã£o)

Uma organização criminosa especializada no furto a passageiros de ônibus foi alvo de uma operação da Polícia Civil (PCDF) nessa terça-feira (9/6). O grupo, composto por ao menos oito pessoas, atuava no DF, em Goiás e em São Paulo. Só em Samambaia, há pelo menos oito registros de ataques do bando.

Investigadores da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), com o apoio da Divisão de Operações Especiais (DOE), cumpriram cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça do DF.

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Dos oito integrantes, a polícia identificou cinco. Um homem de 58 anos é apontado como responsável por liderar a rede criminosa. Ele era auxiliado por duas mulheres, de 47 e 33 anos. Outros dois suspeitos, de 32 e 47 anos, também estão envolvidos, afirmou a PCDF.

A investigação revelou uma divisão de tarefas entre os suspeitos para cometer os furtos, a começar pela seleção das vítimas. Os horários eram definidos e a preferência era por turnos de maior fluxo de passageiros. De acordo com a polícia, enquanto um dos integrantes distraía a vítima com esbarrões ou conversas, outro furtava os pertences — principalmente celulares.

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A ofensiva contra os ladrões colocou a polícia frente a uma engrenagem mais complexa: há indícios da existência de receptadores e de uma rede de apoio destinada à manutenção das atividades ilícitas, bem como à assistência aos integrantes eventualmente presos.

O mesmo grupo cometeu crimes semelhantes em Anápolis (GO) e na capital paulista, identificou a Polícia Civil. Em 2019, uma das integrantes, de 33 anos, foi presa em flagrante na posse de 30 celulares furtados.

Todos os investigados acumulam antecedentes criminais. Eles responderão por furto qualificado e organização criminosa.

