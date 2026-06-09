Carro oficial da Justiça Militar capota após acidente na L4

Acidente ocorreu na noite desta terça-feira - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um acidente envolvendo um carro oficial da Subprocuradoria-Geral da Justiça Militar e outros três veículos deixou uma pessoa ferida na noite desta terça-feira (9/6), na via L4, nas proximidades do Palácio do Planalto.

Uma imagem obtida pelo Correio mostra o veículo oficial capotado na pista. O motorista do carro institucional não se feriu.

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Segundo apurou a reportagem, o acidente ocorreu após o condutor de um dos outros veículos passar mal ao volante e perder o controle da direção. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a um hospital. O estado de saúde dele não foi divulgado.