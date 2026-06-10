Quadrilha é presa por ameaças e expulsão de moradores de assentamento

Quadrilha ultraviolenta é presa por ameaças e expulsão de moradores em assentamento de Planaltina - (crédito: Reprodução/PCDF)

Suspeitos de integrar uma organização criminosa responsável por extorsões, ameaças, invasões de imóveis, expulsão de moradores, intimidações armadas e controle territorial no Assentamento Terra Nova, em Planaltina, foram alvos de 14 mandados de prisão preventiva cumpridos na manhã desta quarta-feira (10). De acordo com as investigações, a quadrilha utilizava a violência e o medo para dominar a região, expulsar ocupantes de lotes e obter vantagens ilícitas.

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Entre os 14 alvos das prisões preventivas, um já estava detido em decorrência de outra investigação da 16ª DP. Nesse caso, o investigado é acusado de expulsar um morador mediante grave ameaça, chegando a efetuar disparos de arma de fogo para intimidar a vítima e forçar a desocupação do imóvel.

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Outro alvo já se encontrava preso preventivamente por homicídio ocorrido no próprio assentamento. Conforme as investigações, o crime teria ligação com disputas pelo domínio territorial da região, cenário que também motivou a atuação da organização criminosa.

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A operação foi realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), com apoio do Departamento de Polícia Circunscricional (DPC), da Divisão de Operações Especiais (DOE), da Divisão de Operações Aéreas (DOA) e de outras unidades especializadas da corporação. Ao todo, 120 policiais civis participaram da ação, que também resultou no cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão.

Segundo a PCDF, as medidas judiciais alcançaram ainda imóveis vinculados à associação do assentamento, incluindo endereços de pessoas investigadas por suposta colaboração com a organização criminosa. As apurações apontam que o grupo exercia influência sobre a área por meio de ameaças e ações violentas contra moradores.

Batizada de Operação Terra Nova, a ação é considerada pela Polícia Civil um marco no combate ao crime organizado no Distrito Federal. A investigação está entre as primeiras da corporação a aplicar os dispositivos da nova legislação de enfrentamento às facções criminosas, reconhecendo formalmente a atuação de uma organização criminosa ultraviolenta.