Celina Leão diz que aprovação de empréstimo ao BRB é "histórica"

Na avaliação da governadora, a aprovação representa o reconhecimento da relevância do BRB para o Distrito Federal - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), classificou como “histórica” a aprovação do projeto de lei que autoriza o Governo do Distrito Federal (GDF) a contratar um empréstimo de R$ 6,6 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para a reestruturação do Banco de Brasília (BRB).

Em nota divulgada após a votação desta terça-feira (9/6), na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), Celina agradeceu aos deputados distritais que votaram favoravelmente à proposta e afirmou que a decisão garante a continuidade da instituição sob controle local.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“A decisão da Câmara Legislativa é histórica porque garante a manutenção do Banco de Brasília nas mãos dos brasilienses”, declarou.

A proposta foi aprovada por 11 votos favoráveis, nove contrários e uma abstenção. O texto ratifica os termos de um acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que permite ao GDF firmar a operação de crédito com o FGC.

Na avaliação da governadora, a aprovação representa o reconhecimento da relevância do BRB para o Distrito Federal, especialmente na manutenção de empregos e na execução de políticas públicas.

“É o reconhecimento da importância do BRB na vida de todos nós, na preservação dos empregos de milhares de servidores e a garantia da prestação de seus serviços, especialmente nos programas sociais que conduz. E para continuar seu trabalho para o desenvolvimento da economia de Brasília, sendo o pilar econômico”, afirmou.

Celina Leão buscou afastar preocupações sobre o impacto financeiro da operação para os cofres públicos. Segundo ela, a expectativa do governo é de que a própria instituição arque com o pagamento da dívida. “Nos mantemos firmes no trabalho de recuperação do BRB com a certeza de que o próprio banco pagará o empréstimo com seus lucros”, concluiu.

A aprovação do projeto ocorreu em meio a um intenso debate sobre a situação financeira do BRB. Enquanto parlamentares da base governista defenderam a medida como essencial para garantir a estabilidade do banco e preservar empregos, deputados da oposição questionaram a falta de informações detalhadas sobre a operação e cobraram maior transparência antes da votação.



