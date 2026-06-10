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SAÚDE

Arruda passa bem após procedimento no coração, diz boletim médico

Ex-governador do DF foi submetido a procedimento para tratar arritmia e está internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) para melhor monitoramento

O ex-governador José Roberto Arruda - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)
O ex-governador José Roberto Arruda - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda, que deu entrada na terça-feira (9/6) no Hospital DF Star, teve o procedimento cardíaco realizado sem intercorrências, de acordo com boletim médico divulgado nesta quarta-feira (10/6). Arruda passou por uma ablação, indicada para corrigir alterações no ritmo do coração, chamadas de arritmias.

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De acordo com a nota, Arruda apresenta bom estado clínico e permanece internado em unidade de terapia intensiva (UTI), onde segue em monitoramento e sob cuidados médicos.

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O boletim é assinado pelo arritmologista Benhur Davi Henz, pelo cardiologista Brasil Caiado, pelo diretor médico do hospital, Guilherme Azevedo Correa Meyer, e pelo diretor-geral do DF Star, Alisson Barcelos Borges.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 10/06/2026 14:30
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