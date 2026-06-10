Arruda passa bem após procedimento no coração, diz boletim médico

O ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda, que deu entrada na terça-feira (9/6) no Hospital DF Star, teve o procedimento cardíaco realizado sem intercorrências, de acordo com boletim médico divulgado nesta quarta-feira (10/6). Arruda passou por uma ablação, indicada para corrigir alterações no ritmo do coração, chamadas de arritmias.

De acordo com a nota, Arruda apresenta bom estado clínico e permanece internado em unidade de terapia intensiva (UTI), onde segue em monitoramento e sob cuidados médicos.

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O boletim é assinado pelo arritmologista Benhur Davi Henz, pelo cardiologista Brasil Caiado, pelo diretor médico do hospital, Guilherme Azevedo Correa Meyer, e pelo diretor-geral do DF Star, Alisson Barcelos Borges.