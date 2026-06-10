Celina defende candidaturas femininas ao Senado em 2026: "É natural"

"É natural eu querer mulheres no Senado, eu sou uma mulher. Eu luto por mulheres desde o meu primeiro mandato", declarou nesta quarta-feira (10/6) - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press. )

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), defendeu a ampliação da participação feminina na política e afirmou considerar natural a possibilidade de apoiar mulheres na disputa por vagas ao Senado Federal em 2026. “É natural eu querer mulheres no Senado, eu sou uma mulher. Eu luto por mulheres desde o meu primeiro mandato”, declarou nesta quarta-feira (10/6), durante agenda oficial no Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB).

Questionada sobre as articulações políticas para as eleições, Celina comentou as discussões envolvendo a aliança com o partido do ex-governador Ibaneis Rocha. “Faz duas semanas que o MDB fala em rompimento. Faz duas semanas que eu estou calada só ouvindo”, disse.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A governadora ressaltou ainda que a existência de mais de um nome na disputa por vagas ao Senado não representa uma situação inédita. “O governador Ibaneis teve vários candidatos ao Senado no governo passado. É natural que eu possa ter também vários candidatos ao Senado”, ressaltou.

Apoio

Na noite desta terça-feira (9/6), a governadora esteve no lançamento da pré-candidatura do deputado distrital Thiago Manzoni (PL) à Câmara dos Deputados. Na ocaisão, Celina declarou apoio às possíveis candidaturas ao Senado da deputada federal Bia Kicis (PL) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

"Eu quero muito ter duas mulheres no Senado. É a chance de a gente trazer pessoas que acreditam de verdade. A Bia é motivo de orgulho. E você, Michelle, que poderia alcançar voos altíssimos, sabe que uma cadeira no Senado também será sua", declarou.

Durante o evento, a chefe do executivo também discursou sobre dificuldades enfrentadas à frente do Palácio do Buriti por decisões adotadas em sua gestão. "Talvez por isso eu esteja sofrendo tantas retaliações como estou sofrendo", disse.