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Sesc inaugura unidades móveis com atendimento gratuito na Torre de TV Digital

Novas carretas de gastronomia, esporte e lazer e assistência social passam a integrar as caravanas sociais da instituição. Frota saltará para 15 veículos

Carretas móveis desembarcam na Torre de TV Digital nesta quarta-feira (10) - (crédito: Divulgação/ SESC-DF)
Carretas móveis desembarcam na Torre de TV Digital nesta quarta-feira (10) - (crédito: Divulgação/ SESC-DF)

O Sesc-DF realiza, na tarde desta quarta-feira (10/6), na Torre de TV Digital, a inauguração de quatro novas carretas itinerantes integradas às caravanas sociais do projeto. Os veículos — divididos entre as modalidades de gastronomia, de esporte e lazer, e duas unidades de assistência social — foram estruturados de forma a reforçar o leque de serviços gratuitos oferecidos à comunidade.

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As estruturas contam com isolamento térmico e climatização, acessibilidade planejada, banheiros adaptados, sistemas integrados de imagem e som, além de geradores de energia próprios, com o fim de garantir suporte contínuo mesmo em localidades isoladas ou sem fornecimento elétrico estável.

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A ampliação diversifica os atendimentos oferecidos à população do Distrito Federal, que passam a englobar oficinas culinárias e orientação nutricional na nova Carreta de Gastronomia, somada à Cozinha Eficiente Itinerante. No segmento de lazer e cultura, as novidades atuam de forma conjunta com a Carreta Palco, voltada para apresentações musicais e teatrais, e com o BiblioSesc, que disponibiliza um acervo digitalizado com mais de 150 mil títulos e atividades literárias.

No eixo da saúde, as caravanas mantêm a assistência por meio da Carreta da Mulher (exames de prevenção e mamografias), do Ônibus da Saúde (consultas médicas, exames rápidos e inserção de DIU), da Van da Saúde do Homem (consultas e exames de PSA), além de atendimentos odontológicos de rotina no OdontoSesc e avaliações na Van da Oftalmologia.

Com o acréscimo dessas novas unidades, a frota de atendimento móvel do Sesc-DF saltará de 11 para 15 veículos rodando pelas regiões administrativas. Somente nos primeiros cinco meses de 2026, entre janeiro e maio, as unidades móveis computaram um total de 15.775 atendimentos gratuitos direcionados aos moradores do DF.

O diretor regional do Sesc-DF, Valcides de Araújo, ressaltou a relevância dessa expansão para o acolhimento das comunidades vulneráveis. “As novas carretas vão proporcionar mais conforto e acessibilidade à população que participa das caravanas sociais. Como os veículos possuem geradores próprios, temos total autonomia para levar um atendimento digno e de qualidade até as comunidades mais isoladas, ampliando significativamente nossa capacidade de atuação”, destacou o gestor.

Serviço

Inauguração de quatro novas carretas móveis do Sesc-DF

  • Data: quarta-feira, 10 de junho de 2026
  • Horário: 17h
  • Local: Torre de TV Digital de Brasília (Estrada Parque Contorno, DF-001)

Saiba Mais

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 10/06/2026 12:05
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