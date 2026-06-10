"Foi uma vitória para o DF", diz Celina sobre aprovação de empréstimo ao BRB

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou que a aprovação do Projeto de Lei 2.363/2026, pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), representa uma vitória para o DF. Segundo Celina, a medida foi necessária para garantir a recuperação do Banco de Brasília (BRB) e preservar milhares de empregos. “Eu tenho certeza que a Câmara cumpriu o seu papel. Nós preservamos mais de 6 mil empregos. Esse banco é do DF e da população. Com uma gestão de austeridade, transparência e compliance dentro do BRB, eu tenho certeza que isso foi uma vitória para o Distrito Federal”, declarou nesta quarta-feira (10/6), durante agenda oficial.
Segundo a chefe do executivo local, a medida foi planejada e apresentada ao Governo do Distrito Federal como a melhor alternativa para assegurar a continuidade da instituição financeira. “Quando nós fizemos o acordo de pedirmos o empréstimo, esse acordo foi feito dentro do Supremo Tribunal Federal, na presença dos ministros de Estado. Eu tenho certeza absoluta que o tempo vai demonstrar que foi a melhor escolha, a escolha correta, a escolha da recuperação do banco”, afirmou.
A governadora também mencionou as investigações relacionadas ao caso e disse que os responsáveis pelos prejuízos responderão por seus atos. Ela destacou ainda a possibilidade de recuperação de recursos por meio de acordos que estão sendo discutidos pelas autoridades competentes.
“As pessoas que tiveram envolvimentos, eu tenho certeza que vão pagar por isso. Nós ainda temos uma chance de recuperarmos esse recurso e talvez nem de precisarmos dele numa delação que está sendo negociada com a Polícia Federal e com a Procuradoria”, disse a chefe do Buriti.
Celina Leão ainda destacou que a manutenção do BRB como instituição pública foi um dos principais fatores considerados na decisão e garantiu que o próprio banco terá capacidade financeira para ressarcir os valores do empréstimo. “São dois anos de carência e todo o histórico do próprio BRB comprova que ele vai pagar”, declarou.
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Por Davi Cruz*
postado em 10/06/2026 11:47