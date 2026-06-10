"Foi uma vitória para o DF", diz Celina sobre aprovação de empréstimo ao BRB

"Foi uma vitória para o DF", disse Celina sobre aprovação de PL de empréstimo ao BRB - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press. )

governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP) , afirmou que a aprovação do Projeto de Lei 2.363/2026, pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), representa uma vitória para o DF. Segundo Celina, a medida foi necessária para garantir a recuperação do Banco de Brasília (BRB) e preservar milhares de empregos. “Eu tenho certeza que a Câmara cumpriu o seu papel. Nós preservamos mais de 6 mil empregos. Esse banco é do DF e da população. Com uma gestão de austeridade, transparência e compliance dentro do BRB, eu tenho certeza que isso foi uma vitória para o Distrito Federal”, declarou nesta quarta-feira (10/6), durante agenda oficial.

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Segundo a chefe do executivo local, a medida foi planejada e apresentada ao Governo do Distrito Federal como a melhor alternativa para assegurar a continuidade da instituição financeira. “Quando nós fizemos o acordo de pedirmos o empréstimo, esse acordo foi feito dentro do Supremo Tribunal Federal, na presença dos ministros de Estado. Eu tenho certeza absoluta que o tempo vai demonstrar que foi a melhor escolha, a escolha correta, a escolha da recuperação do banco”, afirmou.

A governadora também mencionou as investigações relacionadas ao caso e disse que os responsáveis pelos prejuízos responderão por seus atos. Ela destacou ainda a possibilidade de recuperação de recursos por meio de acordos que estão sendo discutidos pelas autoridades competentes.

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“As pessoas que tiveram envolvimentos, eu tenho certeza que vão pagar por isso. Nós ainda temos uma chance de recuperarmos esse recurso e talvez nem de precisarmos dele numa delação que está sendo negociada com a Polícia Federal e com a Procuradoria”, disse a chefe do Buriti.

Celina Leão ainda destacou que a manutenção do BRB como instituição pública foi um dos principais fatores considerados na decisão e garantiu que o próprio banco terá capacidade financeira para ressarcir os valores do empréstimo. “São dois anos de carência e todo o histórico do próprio BRB comprova que ele vai pagar”, declarou.