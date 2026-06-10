Unidade neonatal do Hmib é reinaugurada após reforma de R$ 1,3 milhão

A nova estrutura neonatal no Hmib foi planejada para possibilitar e incentivar a permanência da mãe ao lado do recém-nascido integralmente - (crédito: Matheus Borges/Agência Brasília)

A Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais Canguru (Ucin Canguru) do Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib) foi reinaugurada nesta quarta-feira (10/6), após reforma que contou com investimento superior a R$ 1,3 milhão. A nova estrutura de saúde foi planejada para possibilitar e incentivar a permanência da mãe ao lado do recém-nascido integralmente, o que caracteriza o Método Canguru. O objetivo é proporcionar o fortalecimento do vínculo materno, reduzir o tempo de internação e promover a humanização do cuidado com os bebês que necessitam de acompanhamento.

A governadora Celina Leão (PP) foi ao evento e comentou sobre a reforma. "O local foi totalmente reformado e adaptado. Já contamos com outras Ucins em diferentes hospitais, mas nenhuma nesse porte e com esse modelo de acolhimento. Esse é exatamente o tipo de cuidado que queremos oferecer: um atendimento mais humanizado, especialmente para casos de internações prolongadas, como os de bebês prematuros”, comentou.

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A chefe do Executivo também comentou a publicação, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), da assinatura de seis suplementações orçamentárias para a saúde, que somam cerca de R$ 174 milhões em ações programadas. "Destinamos mais de R$ 40 milhões para a reforma de hospitais e, em breve, teremos um grande evento no Palácio do Buriti com novos anúncios para a saúde pública do DF. Estou muito feliz porque, em tempo recorde, estamos fazendo entregas, executando emendas de deputados federais, senadores e distritais, e garantindo aquilo que a população mais precisa, que é acolhimento”, afirmou.

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O secretário de Saúde do DF, Juracy Lacerda, ressaltou que a inauguração representa um marco na qualificação técnica do atendimento hospitalar. "A readequação é um avanço importante para a assistência neonatal. Estamos fortalecendo a capacidade de cuidado, qualificando a estrutura e garantindo que os recém-nascidos que necessitam de atenção especializada recebam um atendimento cada vez mais seguro, humanizado e resolutivo", pontuou o titular da pasta.

Imóveis

Durante agenda oficial, a governadora também se reuniu com representantes da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi-DF). A reunião foi feita com intuito de tratar a ampliação da oferta de terrenos regulares, da atualização de normas urbanísticas e de parcerias para novos projetos habitacionais no DF.

Segundo Celina, a interação com o setor contribui para identificar as necessidades habitacionais da população e viabilizar condições para novos empreendimentos. “Viemos discutir legislações e formas de ampliar a oferta de terrenos, para que mais imóveis possam ser colocados à disposição e novos empreendimentos sejam viabilizados. Trata-se, também, de uma cadeia econômica muito importante para o DF”, afirmou.

O encontro reuniu integrantes do setor produtivo e representantes do Governo do Distrito Federal (GDF) ligados às áreas de desenvolvimento urbano, habitação e gestão de terras públicas. Participaram da reunião o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Vaz, o presidente da Terracap, Júlio César de Azevedo Reis, e o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF), Marcelo Fagundes.