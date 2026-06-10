CAD-DF recebe reformas na rede elétrica e impermeabilização de coberturas

De acordo com o secretário de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, Valter Casimiro, as coberturas das unidades serão impermeabilizadas para evitar problemas futuros com a água - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Ainda coberto por camadas de poeira e mofo, o prédio do antigo Centrad, em Taguatinga, está em processo de reforma para receber seis pastas do Governo do Distrito Federal (GDF). Recuperação de infiltrações e pinturas fazem parte das mudanças previstas para o complexo, que passará a sediar o Centro Administativo do DF (CAD-DF). Os blocos G, H, K e L passaram, ao longo desta quarta-feira (10/6), por uma limpeza reforçada.

A previsão é de que os espaços estejam prontos em até 90 dias. De acordo com o secretário de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, Valter Casimiro, as coberturas das unidades serão impermeabilizadas para evitar problemas futuros com a água. "Também está prevista a pintura interna e externa das salas, assim como a conexão lógica e elétrica", descreveu o secretário.

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Os elevadores dos prédios passarão por reparos, com contratos em andamentos para manutenção. Além disso, haverá a substituição de vidros danificados e reparos pontuais em estruturas afetadas pela ação do tempo. Segundo Casimiro, os prédios permaneceram cerca de 12 anos sem uso, o que demandou intervenções para recuperar as estruturas.

De acordo com o secretário, a expectativa de economia com a transferência de órgãos instalados em imóveis alugados para o CAD-DF é de aproximadamente R$ 1 bilhão ao longo de cinco anos. Questionado sobre os custos de manutenção do complexo, Casimiro afirmou que despesas como limpeza, segurança, energia e tecnologia já são custeadas pelos órgãos atualmente, e apenas serão transferidas para o novo endereço.

A primeira pasta a migrar para o complexo será a Secretaria de Obras e Infraestrutura. Em paralelo, o governo pretende priorizar a instalação da Governadoria, da Casa Civil e da Casa Militar.

Na sequência, deverão ser transferidos órgãos como a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), a Secretaria de Mobilidade (Semob), a Secretaria de Meio Ambiente, parte da Secretaria de Economia e a Secretaria de Governo. Casimiro acredita que o gabinete da governadora esteja em funcionamento no local dentro do prazo estimado de três meses.



O complexo tem 182 mil metros quadrados, com 16 edifícios, entregues em 2014. A intenção inicial era abrigar parte dos serviços públicos do DF. Entretanto, o espaço ficou desocupado por 11 anos e meio, devido a entraves jurídicos e disputas judiciais envolvendo os custos da obra e pagamentos pendentes.