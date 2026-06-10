São João no DF: confira as festas juninas desta semana

Dezenas de arraiás estão espalhados pelas Regiões Administrativas e pelo Plano Piloto - (crédito: Iate Clube/Divulgação)

As festas juninas nasceram na Europa católica e chegaram ao Brasil se reinventando ao longo dos séculos. Hoje, o São João é uma das maiores manifestações culturais e de religiosidade popular do país, resultado da rica mistura de elementos africanos, indígenas e europeus.

No Distrito Federal, esse espírito se replica em dezenas de arraiás espalhados pelas Regiões Administrativas e pelo Plano Piloto. De Águas Claras ao Paranoá, o fim de semana dos dias 11 a 14 de junho promete fogueiras acesas, comidas típicas e muita festa.

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Confira abaixo a programação desta semana:

Águas Claras

Arraiá Paróquia São João Paulo II

Data: 12, 13 e 14 de Junho

Horário: 18h à 0h (sexta, 12); 16h à 0h (sábado, 13); e 16h à 0h (domingo, 14)

Local: Paróquia São João Paulo II, Qd 107, Rua das Aroeiras, Lt 03 - Águas Claras

Instagram: @psjpii_

Contato: (61) 3703-1084

Entrada gratuita

Arraiá do Metrópole Shopping

Data: 12, 13 e 14 de Junho

Horário: 17h às 22h

Local: Shopping Metrópole, Águas Claras

Instagram: @arraia_metropole

Entrada gratuita

Asa Norte

Arraiá da Saúde

Data: 12, 13 e 14 de Junho

Horário: 18h à 1h

Local: Santuário Nossa Senhora da Saúde, SGAN 702, Asa Norte

Instagram: @nossasenhoradasaudedf

Contato: (61) 3326-1180

Entrada: R$ 10. Crianças abaixo de 11 anos não pagam.

Divino Arraiá

Data: 12 e 13 de Junho

Horário: 20h (sexta) e 19h (sábado)

Local: Paróquia do Verbo Divino, SGAN 609, módulo C

Instagram: @paroquiadoverbodivino

Contato: (61) 98535-0006

Entrada: R$ 10.

Arraiá do Jardim de Infância da 312 Norte

Data: 12 de Junho

Hora: 17h

Local: Jardim de Infância 312, SQN 312, Asa Norte

Instagram: @ji312n

Contato: (61) 3318-2610

Entrada gratuita

Asa Sul

Arraiá da Assertse

Data: 12 de Junho

Hora: 18h

Local: Tribunal Superior Eleitoral, Asa Sul

Instagram: @assertse_

Entrada gratuita

Arraiá da 307 sul

Data: 13 e 14 de junho

Horário: 16 às 22h

Local: Super Quadra Sul 307, Asa Sul

Entrada gratuita

Arraiá de Santo Antônio

Data: 11, 12, 13 e 14 de Junho

Horário: 17h (quinta, 11); 16h (sexta, 12); e de 9h à 0h no sábado e domingo

Local: Santuário de Santo Antônio — SGAS 915, Asa Sul

Instagram: @santoantonioasasul

Contato: (61) 3345-3246

Entrada: R$ 10.

Ceilândia

Arraiá da Ressu

Data: 12, 13, 14, 19, 20 e 21 de Junho

Horário: 18h

Local: Paróquia da Ressurreição, EQNN 05/07, Ceilândia

Instagram: @paroquiadaressureicao

Contato: (61) 3581-1046

Entrada gratuita

Festa do Padroeiro

Data: 12, 13 e 14 de Junho

Horário: Após a missa das 18h

Local: Paróquia de Santo Antônio, QNM 29 Ceilândia Sul

Instagram: @paroquiasantoantoniodf

Contato: (61) 99254-3900

Entrada gratuita





Guará

Festa Junina Fogueira e Fivela

Data: 12 e 13 de Junho

Horário: 20h

Local: Galpão 17, SMAS Área Especial G Conjunto A Lotes 16 e 17, Guará

Instagram: @galpao17df

Contato: (61) 99413-3476

Entrada: Meia-entrada R$ 20; Inteira R$ 40

Grande São João do Guará

Data: 12 a 14 de junho

Horário: 17h à 0h

Local: Estacionamento do Edifício Consei – Guará/DF

Instagram: @grandesaojoaodoguara

Entrada: R$ 25

Jardim Botânico

Arraiá da Paróquia São Francisco de Assis

Data: 12, 13 e 14 de Junho

Horário: 19h

Local: Paróquia São Francisco de Assis, Tororó, DF 140 KM 4,5

Instagram: @psfatororo

Contato: (61) 98319-6579

Entrada gratuita

Arraiá do Condomínio Estância do Jardim Botânico

Data: 12 e 13 de Junho

Horário: 19h

Local: Área de Lazer do condomínio Estância Jardim Botânico, Jardim Botânico

Instagram: @jardim.botanico

Contato: (61) 3033-3119

Entrada: 1kg de alimento não perecível

Noroeste

Arraiá Santo Antônio de Pádua

Data: 12 e 13 de Junho

Horário: 18h

Local: Centro de Reabilitação do Noroeste (CRENW) ao lado do Posto Ipiranga (próximo ao Burger King)

Entrada gratuita

Paranoá

Arraiá Santa Maria dos Pobres

Data: 11, 12, 13 e 14 de Junho

Horário: A partir das 19h

Local: Paróquia Santa Maria dos Pobres, Paranoá - DF XI

Instagram: @santamariadospobres

Contato: 61 98222-0239

Entrada gratuita

Samambaia

Arraiá da Aparecida

Data: 12, 13 e 14 de Junho

Horário: 18h

Local: Praça da Matriz, QN 406 Área Especial Samambaia

Instagram: @pnsadf

Entrada: R$ 5

Setor de Clubes

Festa Junina do Iate

Data: 10, 11, 12 e 14 de Junho

Horário: 19h

Local: Iate Clube de Brasília, Setor de Clubes Norte, Asa Norte

Instagram: @iate.bsb

Contato: (61) 3329-8700

Entrada: 1º lote: R$ 50 (meia-entrada) + 1 kg de alimento; crianças de 5 a 12 anos: R$ 30

Sudoeste

Arraiá da São Pio de Pietrelcina

Data: 12, 13 e 14 de Junho

Horário: 18h (sextas e sábados) e 17h (domingo)

Local: Paróquia São Pio de Pietrelcina – QRSW 01, lote 1, área especial, Sudoeste

Instagram: @psaopio

Entrada gratuita

Riacho Fundo

Festa Junina Alfa Clube Society

Data: 13 de junho

Horário: 18h

Local: Alfa Clube Society, Chácara 46, Fazenda Sucupira - Riacho Fundo 1/2

Instagram: @alfaclubesociety

Contato: (61) 999225709

Entrada gratuita

Taguatinga

Sesc Tradições Juninas

Data: 12 de Junho

Horário: Ainda não divulgado

Local: Sesc Taguatinga Sul

Instagram: @sescdf

Contato: 61 3218-9100

Entrada gratuita

Grande Festa da Padroeira Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Data: 12, 13 e 14 de Junho

Horário: 18h30 (sexta, 12); 13h (sábado, 13); e 18h30 (domingo, 14)

Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Taguatinga

Instagram: @festeirosdosantuario

Contato: (61) 3561-0529

Entrada solidária mediante 2kg de alimentos não perecíveis

Arraiá de São Vicente

Data:12, 13 e 14 de Junho

Horário: 19h

Local: Paróquia São Vicente de Paulo, Taguatinga Sul

Instagram: @psvp.tagua

Contato: (61) 3356-5210

Entrada gratuita.