São João no DF: confira as festas juninas desta semana

As festas juninas nasceram na Europa católica e chegaram ao Brasil se reinventando ao longo dos séculos. Hoje, o São João é uma das maiores manifestações culturais e de religiosidade popular do país, resultado da rica mistura de elementos africanos, indígenas e europeus.
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No Distrito Federal, esse espírito se replica em dezenas de arraiás espalhados pelas Regiões Administrativas e pelo Plano Piloto. De Águas Claras ao Paranoá, o fim de semana dos dias 11 a 14 de junho promete fogueiras acesas, comidas típicas e muita festa.
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Confira abaixo a programação desta semana:
Águas Claras
Arraiá Paróquia São João Paulo II
Data: 12, 13 e 14 de Junho
Horário: 18h à 0h (sexta, 12); 16h à 0h (sábado, 13); e 16h à 0h (domingo, 14)
Local: Paróquia São João Paulo II, Qd 107, Rua das Aroeiras, Lt 03 - Águas Claras
Instagram: @psjpii_
Contato: (61) 3703-1084
Entrada gratuita
Arraiá do Metrópole Shopping
Data: 12, 13 e 14 de Junho
Horário: 17h às 22h
Local: Shopping Metrópole, Águas Claras
Instagram: @arraia_metropole
Entrada gratuita
Asa Norte
Arraiá da Saúde
Data: 12, 13 e 14 de Junho
Horário: 18h à 1h
Local: Santuário Nossa Senhora da Saúde, SGAN 702, Asa Norte
Instagram: @nossasenhoradasaudedf
Contato: (61) 3326-1180
Entrada: R$ 10. Crianças abaixo de 11 anos não pagam.
Divino Arraiá
Data: 12 e 13 de Junho
Horário: 20h (sexta) e 19h (sábado)
Local: Paróquia do Verbo Divino, SGAN 609, módulo C
Instagram: @paroquiadoverbodivino
Contato: (61) 98535-0006
Entrada: R$ 10.
Arraiá do Jardim de Infância da 312 Norte
Data: 12 de Junho
Hora: 17h
Local: Jardim de Infância 312, SQN 312, Asa Norte
Instagram: @ji312n
Contato: (61) 3318-2610
Entrada gratuita
Asa Sul
Arraiá da Assertse
Data: 12 de Junho
Hora: 18h
Local: Tribunal Superior Eleitoral, Asa Sul
Instagram: @assertse_
Entrada gratuita
Arraiá da 307 sul
Data: 13 e 14 de junho
Horário: 16 às 22h
Local: Super Quadra Sul 307, Asa Sul
Entrada gratuita
Arraiá de Santo Antônio
Data: 11, 12, 13 e 14 de Junho
Horário: 17h (quinta, 11); 16h (sexta, 12); e de 9h à 0h no sábado e domingo
Local: Santuário de Santo Antônio — SGAS 915, Asa Sul
Instagram: @santoantonioasasul
Contato: (61) 3345-3246
Entrada: R$ 10.
Ceilândia
Arraiá da Ressu
Data: 12, 13, 14, 19, 20 e 21 de Junho
Horário: 18h
Local: Paróquia da Ressurreição, EQNN 05/07, Ceilândia
Instagram: @paroquiadaressureicao
Contato: (61) 3581-1046
Entrada gratuita
Festa do Padroeiro
Data: 12, 13 e 14 de Junho
Horário: Após a missa das 18h
Local: Paróquia de Santo Antônio, QNM 29 Ceilândia Sul
Instagram: @paroquiasantoantoniodf
Contato: (61) 99254-3900
Entrada gratuita
Guará
Festa Junina Fogueira e Fivela
Data: 12 e 13 de Junho
Horário: 20h
Local: Galpão 17, SMAS Área Especial G Conjunto A Lotes 16 e 17, Guará
Instagram: @galpao17df
Contato: (61) 99413-3476
Entrada: Meia-entrada R$ 20; Inteira R$ 40
Grande São João do Guará
Data: 12 a 14 de junho
Horário: 17h à 0h
Local: Estacionamento do Edifício Consei – Guará/DF
Instagram: @grandesaojoaodoguara
Entrada: R$ 25
Jardim Botânico
Arraiá da Paróquia São Francisco de Assis
Data: 12, 13 e 14 de Junho
Horário: 19h
Local: Paróquia São Francisco de Assis, Tororó, DF 140 KM 4,5
Instagram: @psfatororo
Contato: (61) 98319-6579
Entrada gratuita
Arraiá do Condomínio Estância do Jardim Botânico
Data: 12 e 13 de Junho
Horário: 19h
Local: Área de Lazer do condomínio Estância Jardim Botânico, Jardim Botânico
Instagram: @jardim.botanico
Contato: (61) 3033-3119
Entrada: 1kg de alimento não perecível
Noroeste
Arraiá Santo Antônio de Pádua
Data: 12 e 13 de Junho
Horário: 18h
Local: Centro de Reabilitação do Noroeste (CRENW) ao lado do Posto Ipiranga (próximo ao Burger King)
Entrada gratuita
Paranoá
Arraiá Santa Maria dos Pobres
Data: 11, 12, 13 e 14 de Junho
Horário: A partir das 19h
Local: Paróquia Santa Maria dos Pobres, Paranoá - DF XI
Instagram: @santamariadospobres
Contato: 61 98222-0239
Entrada gratuita
Samambaia
Arraiá da Aparecida
Data: 12, 13 e 14 de Junho
Horário: 18h
Local: Praça da Matriz, QN 406 Área Especial Samambaia
Instagram: @pnsadf
Entrada: R$ 5
Setor de Clubes
Festa Junina do Iate
Data: 10, 11, 12 e 14 de Junho
Horário: 19h
Local: Iate Clube de Brasília, Setor de Clubes Norte, Asa Norte
Instagram: @iate.bsb
Contato: (61) 3329-8700
Entrada: 1º lote: R$ 50 (meia-entrada) + 1 kg de alimento; crianças de 5 a 12 anos: R$ 30
Sudoeste
Arraiá da São Pio de Pietrelcina
Data: 12, 13 e 14 de Junho
Horário: 18h (sextas e sábados) e 17h (domingo)
Local: Paróquia São Pio de Pietrelcina – QRSW 01, lote 1, área especial, Sudoeste
Instagram: @psaopio
Entrada gratuita
Riacho Fundo
Festa Junina Alfa Clube Society
Data: 13 de junho
Horário: 18h
Local: Alfa Clube Society, Chácara 46, Fazenda Sucupira - Riacho Fundo 1/2
Instagram: @alfaclubesociety
Contato: (61) 999225709
Entrada gratuita
Taguatinga
Sesc Tradições Juninas
Data: 12 de Junho
Horário: Ainda não divulgado
Local: Sesc Taguatinga Sul
Instagram: @sescdf
Contato: 61 3218-9100
Entrada gratuita
Grande Festa da Padroeira Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Data: 12, 13 e 14 de Junho
Horário: 18h30 (sexta, 12); 13h (sábado, 13); e 18h30 (domingo, 14)
Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Taguatinga
Instagram: @festeirosdosantuario
Contato: (61) 3561-0529
Entrada solidária mediante 2kg de alimentos não perecíveis
Arraiá de São Vicente
Data:12, 13 e 14 de Junho
Horário: 19h
Local: Paróquia São Vicente de Paulo, Taguatinga Sul
Instagram: @psvp.tagua
Contato: (61) 3356-5210
Entrada gratuita.
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