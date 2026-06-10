"Não é só economia, é também por mobilidade", diz Celina sobre o CAD

Durante a entrevista, Celina Leão informou que a mudança deve gerar uma economia de até R$ 168 milhões por ano - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

O Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou, ontem, oficialmente, o início da ocupação do Centro Administrativo do Distrito Federal (CAD-DF), antigo Centrad, em Taguatinga. A primeira fase da mudança visa ocupar 31% do complexo e ocorrerá de forma gradual ao longo dos próximos 90 dias. A medida deve gerar uma economia de até R$ 168 milhões por ano com despesas de aluguel de imóveis utilizados por órgãos do governo.

Em cerimônia realizada no Palácio do Buriti, a governadora Celina Leão (PP) destacou que a decisão não foi apenas por economia de aluguel. "Também é uma decisão em termos de mobilidade e descentralização aqui da capital, para que a gente possa ter uma mobilidade mais fluida e outros tipos também de localização estratégica no Distrito Federal", afirmou.

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Nesta etapa, cinco secretarias serão transferidas integralmente para o complexo, que estava parado há 12 anos. Já a Casa Civil, a Casa Militar e a Secretaria de Governo passarão a funcionar parcialmente no local. Na fase inicial, cinco blocos serão ocupados no complexo, que tem capacidade para receber até 1.638 servidores. As pastas escolhidas para esta primeira mudança estavam com vencimentos próximos ou na data da renovação dos contratos de aluguel, o que deve evitar gastos com multas rescisórias. Serão utilizados R$ 1,8 milhão para realização de reparos de pintura, impermeabilização, e fiações para tomadas.

A chefe do Buriti ressaltou que a instalação dos órgãos públicos no CAD-DF também tem o intuito de impulsionar o desenvolvimento econômico das regiões próximas. "Eu acho que vai valorizar os imóveis que estão ali ao redor, vai valorizar o metro quadrado de Taguatinga. Não somente Taguatinga, mas Ceilândia também tem muito a ganhar com isso", acrescentou Celina.

A Secretaria de Obras também tem trabalhado na elaboração dos projetos necessários para a construção de dois novos viadutos que darão acesso ao complexo. "É bom lembrar que investir em infraestrutura viária é investir na cidade como um todo. As obras vão permitir a ocupação de 100% do CAD-DF, mas vão beneficiar toda a região", disse a governadora.

Ainda de acordo com o governo, o GDF desembolsa cerca de R$ 14 milhões por mês em aluguéis, valor que soma aproximadamente R$ 168 milhões anuais. Com a transferência para o CAD-DF das secretarias, que hoje funcionam em imóveis locados, a expectativa é reduzir esses gastos e direcionar os recursos para áreas prioritárias, como saúde, segurança pública, educação e obras de infraestrutura.

Planejamento

A mudança das secretarias será realizada de forma planejada. A primeira pasta a ser transferida será a Secretaria de Obras, que deixará de gastar cerca de R$ 3 milhões por ano com aluguel. Também estão previstas as mudanças da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), com economia estimada em R$ 5,5 milhões anuais; da Secretaria de Mobilidade, com R$ 3,2 milhões; da Secretaria do Meio Ambiente, com R$ 3,1 milhões; e da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), com R$ 3,5 milhões por ano.

Segundo o GDF, a transferência ocorrerá sem aquisição de novos móveis ou equipamentos. Toda a estrutura já existente nas secretarias será aproveitada. O governo também informou que realizou o Relatório de Impacto de Trânsito (RIT) junto aos órgãos competentes e que, nesta primeira fase de ocupação, não há previsão de impactos significativos na mobilidade da cidade.

Além da economia financeira, o GDF aposta em ganhos de eficiência administrativa. A concentração de diversas secretarias em um único local visa facilitar a integração entre os órgãos, melhorar a comunicação institucional e simplificar o atendimento à população, que poderá resolver diferentes demandas governamentais em um único espaço.

Localização

O CAD-DF está localizado próximo a Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Águas Claras, regiões que, juntas, somam cerca de um milhão de habitantes. O complexo também conta com acesso facilitado por transporte público, por estar ao lado da rodoviária de Taguatinga e de uma estação de metrô. Além das áreas destinadas às secretarias, o espaço conta com uma área comercial integrada ao metrô. A intenção do governo é estudar a concessão desses espaços para exploração comercial, utilizando a receita obtida para ajudar a custear a manutenção do complexo. A expectativa do governo é de que a ocupação do Centro Administrativo fortaleça a economia local, impulsione a circulação de pessoas e contribua para a valorização dos imóveis da região.

Durante a apresentação ontem, o GDF ressaltou, ainda, que não há impedimentos legais para a ocupação parcial do empreendimento. Segundo o governo, o Habite-se e o Relatório de Impacto de Trânsito já foram liberados, e a propriedade do terreno sempre pertenceu ao Distrito Federal.

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) foi acionada para realizar a recuperação do paisagismo do CAD, com manutenção dos gramados e limpeza das calçadas. O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) também vai atuar no local. Além disso, a Secretaria de Economia contratou o serviço de manutenção dos elevadores. Em paralelo, a Secretaria de Obras faz o levantamento das principais demandas estruturais, como impermeabilização de lajes, recuperação de calçadas e calhas, entre outras intervenções necessárias para viabilizar a ocupação.