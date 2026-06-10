Dia dos Namorados deve aquecer o comércio do DF

O clima romântico do Dia dos Namorados promete impulsionar o comércio da capital federal. Um levantamento do Instituto Fecomércio-DF revelou que 64,2% dos consumidores pretendem comprar presentes para a data em 2026. Entre os empresários, o cenário também é positivo: 63,7% acreditam que as vendas serão superiores às registradas no ano passado, índice acima dos 60,2% observados em 2025. O nível de otimismo do setor chegou a 20,3%.

Outros 30,7% dos lojistas esperam repetir o desempenho anterior, enquanto 5,6% avaliam a possibilidade de retração nas vendas. Entre os comerciantes que projetam crescimento, os fatores mais mencionados foram o impacto positivo da data comemorativa (33,54%) e as promoções realizadas no período (22,56%). Já entre aqueles que preveem queda, a crise econômica foi apontada como principal motivo por 80% dos entrevistados.

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Para atender à demanda, 31,5% dos empresários ampliaram os estoques. Além disso, 80,7% pretendem investir em ações específicas para atrair consumidores durante a data, com destaque para promoções (26,36%) e vitrines temáticas (12,79%).

Ticket médio

Apesar do cenário favorável, os consumidores demonstram maior cautela nos gastos. O ticket médio previsto para as compras caiu 7,5%, passando de R$ 242 para R$ 223,86. Ainda assim, os presentes mais procurados seguem concentrados em categorias tradicionais do Dia dos Namorados, como roupas (25,7%), cosméticos e perfumes (13,5%) e calçados (11,7%).

Os shopping centers aparecem como o principal destino para as compras, concentrando 44% das intenções dos consumidores. Em seguida, estão as lojas de rua e de bairro, com 29%. Juntas, essas modalidades representam 73% das preferências dos brasilienses.

A maior parte dos consumidores pretende ir às compras no período da tarde (47%). Depois aparecem a noite (30,9%) e a manhã (21,7%). Entre os dias da semana, o sábado segue como o favorito para garantir o presente, citado por 45,9% dos entrevistados.

Na hora de pagar, o cartão de crédito lidera a preferência de 51% dos consumidores. Do lado dos lojistas, 77,4% esperam que essa seja a modalidade mais utilizada. O Pix e as transferências foram apontados por 16,1% dos empresários, enquanto o débito aparece com 6,5%.

Entre aqueles que não pretendem comprar presentes neste ano, 59% afirmaram não ter a quem presentear. Outros 22% relataram dificuldades financeiras, 15% disseram estar desempregados e 4% citaram razões como não gostar da data ou ter outras prioridades.

A pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 18 de maio deste ano. O levantamento ouviu, de forma presencial e aleatória, 151 consumidores em diferentes pontos de circulação do Distrito Federal. Também foram entrevistados 124 proprietários e gerentes de empresas de diversos segmentos e regiões do DF.