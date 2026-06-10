Jovem morre após se afogar em área rural do Gama

Vítima foi localizada pelos bombeiros após 37 minutos de buscas - (crédito: Divulgação CBMDF)

Um jovem morreu após se afogar, na tarde desta quarta-feira (10/6), no Núcleo Rural Alagados, no Gama. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e mobilizou quatro viaturas para atender à ocorrência.

Após quase 40 minutos de buscas e a realização de diversos mergulhos, os bombeiros localizar o jovem, cuja identidade não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem.

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Depois do resgate, a equipe iniciou manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) e adotou os protocolos específicos para ocorrências de afogamento. Os procedimentos foram realizados por aproximadamente 25 minutos.

Apesar dos esforços das equipes de socorro, a morte da vítima foi constatada ainda no local. As circunstâncias que levaram ao afogamento não foram esclarecidas durante o atendimento da ocorrência.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para realizar a perícia e dar início à investigação do caso.