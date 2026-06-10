Jovem morre após se afogar em área rural do Gama

Um jovem morreu após se afogar, na tarde desta quarta-feira (10/6), no Núcleo Rural Alagados, no Gama. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e mobilizou quatro viaturas para atender à ocorrência.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Após quase 40 minutos de buscas e a realização de diversos mergulhos, os bombeiros localizar o jovem, cuja identidade não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Depois do resgate, a equipe iniciou manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) e adotou os protocolos específicos para ocorrências de afogamento. Os procedimentos foram realizados por aproximadamente 25 minutos.
Apesar dos esforços das equipes de socorro, a morte da vítima foi constatada ainda no local. As circunstâncias que levaram ao afogamento não foram esclarecidas durante o atendimento da ocorrência.
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para realizar a perícia e dar início à investigação do caso.