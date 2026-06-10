InícioCidades DF
Acidente

Jovem morre após se afogar em área rural do Gama

Vítima foi localizada pelos bombeiros após 37 minutos de buscas. Equipe aeromédica tentou reanimá-la por cerca de 26 minutos, mas o óbito foi constatado no local

Vítima foi localizada pelos bombeiros após 37 minutos de buscas - (crédito: Divulgação CBMDF)
Vítima foi localizada pelos bombeiros após 37 minutos de buscas - (crédito: Divulgação CBMDF)

Um jovem morreu após se afogar, na tarde desta quarta-feira (10/6), no Núcleo Rural Alagados, no Gama. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e mobilizou quatro viaturas para atender à ocorrência.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Após quase 40 minutos de buscas e a realização de diversos mergulhos, os bombeiros localizar o jovem, cuja identidade não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Depois do resgate, a equipe iniciou manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) e adotou os protocolos específicos para ocorrências de afogamento. Os procedimentos foram realizados por aproximadamente 25 minutos.

Apesar dos esforços das equipes de socorro, a morte da vítima foi constatada ainda no local. As circunstâncias que levaram ao afogamento não foram esclarecidas durante o atendimento da ocorrência.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para realizar a perícia e dar início à investigação do caso.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 10/06/2026 20:12
SIGA
x