Incêndio atinge pista após colisão de carreta em Samambaia nesta quarta (10/6)

Por Luiz Francisco*
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Um incêndio atingiu a mata próxima à pista nova que liga Samambaia a Ceilândia, na manhã desta quarta-feira (10/6). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a causa do fogo ocorreu por causa de um acidente de trânsito envolvendo uma carreta.
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Ao chegarem ao local, os socorristas constataram que um veículo havia colidido contra um poste de rede elétrica. Com o impacto, a fiação foi danificada e, em seguida, causou o incêndio na vegetação próxima à via.
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As equipes da CBMDF combateram as chamas para evitar que o fogo se propagasse para a carreta e colocasse em risco a vida do condutor. A área foi isolada para garantir a segurança da operação, devido ao risco oferecido pela rede elétrica danificada.
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A Neoenergia foi acionada para avaliar e reparar os danos após o controle e a extinção completa do incêndio. Não houve vítimas, e as circunstâncias do acidente não foram divulgadas.
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