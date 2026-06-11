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DF tem previsão de chuva à tarde nesta quinta

Quinta-feira (11/6) começou fria e tem possibilidade de chuvas no período da tarde ou no início da noite, de acordo com o Inmet

O dia desta quinta-feira (11/6) deve permanecer nublado - (crédito: Ed Alves/CB)
O dia desta quinta-feira (11/6) deve permanecer nublado - (crédito: Ed Alves/CB)

O tempo no Distrito Federal nesta quinta-feira (11/6) vai nebulosidade, com possibilidades de chuvas isoladas, entre o período do fim da tarde e início da noite. De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a precipitação tende a ser pontual. A manhã começou com os termômetros batendo os 15ºC no Distrito Federal e 16ºC no Plano Piloto.

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A temperatura fria já mostra uma melhora em relação ao início da semana, momento em que as temperaturas estavam chegando a números abaixo de 10°. Segundo o meteorologista do Inmet, Wendell Fialho, a umidade do ar chegou a 95% no início do dia e deve cair para 35% à tarde, enquanto a temperatura pode chegar a 29°.

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Nestas condições climáticas, Brasília já começa a dar claros sinais de um inverno, que demandará cobertores grossos e bastante casacos à disposição!

 

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 11/06/2026 09:31 / atualizado em 11/06/2026 09:33
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