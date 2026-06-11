Agências do trabalhador oferecem mais de 500 vagas nesta quinta (11/6)

O cadastro para as vagas deve ser feito aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou presencialmente em uma das 14 unidades das agências do trabalhador - (crédito: Tony Winston/Agência Brasília)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam nesta quinta-feira (11/6) 544 vagas de emprego com oportunidades disponíveis para vários níveis de escolaridade e funções que dispensam experiência anterior na área. As remunerações oferecidas chegam ao teto de R$ 3.200.

O teto salarial deste dia é destinado ao cargo de mecânico de manutenção de máquinas industriais, com uma vaga aberta para atuação na região do Guará. Para concorrer a esse posto, o candidato deve apresentar ensino médio completo e comprovar experiência no setor.

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O setor de comércio lidera o número de contratações. A maior demanda do dia se concentra na função de operador de caixa, que soma 110 vagas abertas. Essa modalidade não exige experiência profissional prévia e oferece rendimentos de até R$ 1.700, além de benefícios adicionais.

Os cidadãos que desejam uma das vagas podem realizar a inscrição de duas maneiras. A primeira é por meio do cadastro do currículo no aplicativo oficial da Carteira de Trabalho Digital (CTPS). A segunda opção é comparecer presencialmente a uma das 16 agências do trabalhador do DF, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) ressalta que o cadastro permanece ativo para oportunidades futuras, uma vez que o sistema cruza de forma automática os perfis dos candidatos com as demandas enviadas pelas empresas contratantes.