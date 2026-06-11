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Que horas é a abertura da Copa? Confira dicas para escapar do trânsito

Correr para casa, ou ficar onde está para não perder um segundo sequer do espetáculo de abertura da Copa do Mundo de Futebol? É preciso calcular bem o deslocamento para aproveitar a festa

Onde você vai assistir a abertura da Copa do Mundo - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press)
Onde você vai assistir a abertura da Copa do Mundo - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press)

A maior festa do futebol mundial começa hoje (11/6), às 14h30 (horário de Brasília), com a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026. A festa será no Estádio Azteca, na Cidade do México, onde, às 16h, entram em campo México e África do Sul.

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Se a sua empresa não vai liberar as equipes mais cedo ou se o seu trajeto até em casa leva mais de uma hora, a escolha mais segura é não arriscar a pegar o trânsito. 

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A melhor opção é combinar de assistir ao jogo em um bar, restaurante ou na própria estrutura do trabalho e deixar para pegar o trânsito no fim do dia. Até a mais recente atualização desta matéria, os horários do Metrô e dos ônibus estavam mantidos. 

A boa notícia — pelo menos para os servidores públicos do GDF e do Governo Federal — é que, nos dias em que a Seleção Brasileira entrar em campo, 

 

Programação de shows

Para dar as boas vindas aos jogadores e torcedores de todo o planeta, sobem ao palco hoje (11/6) J Balvin; Maná; Alejandro Fernández; Belinda; Danny Ocean; Lila Downs; Los Ángeles Azules e Tyla. 

Anitta debocha do 'jogo do tigrinho' e web atribui cutucada à Virginia
Anitta debocha do 'jogo do tigrinho' e web atribui cutucada à Virginia (foto: Instagram)

Mas esta será apenas a primeira abertura do mundial. Haverá outras duas, uma no Canadá e outra nos Estados Unidos. No Canadá, a segunda cerimônia é na sexta (12/6), em Toronto, também às 14h30 (horário de Brasília). Logo após, às 16h, entram em campo Canadá e Bósnia e Herzegovina. 

Estão confirmados os artistas Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Nora Fatehi, Vegedream, Elyanna, Sanjoy, Jessie Reyez e William Prince

A terceira — e última— cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026 também será na sexta (12/6), em Los Angeles, às 20h30. Logo em seguida, às 22h, Estados Unidos e  Paraguai entram em campo. 

Em Los Angeles, a cantora Anitta sobe ao palco com Katy Perry, LISA, Future, Rema e Tyla.

E ai, quem fará a melhor abertura da Copa do Mundo de 2026: México, Canadá ou EUA?

  • O rapper Future cantará no show de abertura da copa
    O rapper Future cantará no show de abertura da copa Divulgação
  • Alejandro Fernández fará show na abertura da Copa do Mundo 2026
    Alejandro Fernández fará show na abertura da Copa do Mundo 2026 Divulgação
  • Alessia Cara é uma das confirmadas para cantar na abertura do campeonato mundial
    Alessia Cara é uma das confirmadas para cantar na abertura do campeonato mundial Divulgação
  • Katy Perry fará show na abertura da Copa do Mundo 2026
    Katy Perry fará show na abertura da Copa do Mundo 2026 Divulgação
  • O cantor colombiano J Balvin posa no Tapete Dourado ao chegar para a final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025
    O cantor colombiano J Balvin posa no Tapete Dourado ao chegar para a final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 ANGELA WEISS/AFP
  • A cantora sul-africana Tyla se apresentará no show de abertura da Copa 2026
    A cantora sul-africana Tyla se apresentará no show de abertura da Copa 2026 Mauro PIMENTEL / AFP
  • Alanis Morissette confirmou presença na abertura da Copa do Mundo 2026
    Alanis Morissette confirmou presença na abertura da Copa do Mundo 2026 Noam Galai/AFP

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Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Concluiu o curso de comunicação social em 1999. Atua no jornal Correio Braziliense desde 2005 e, atualmente, ocupa o cargo de coordenadora de produção.

Por Adriana Bernardes
postado em 11/06/2026 12:37 / atualizado em 11/06/2026 12:55
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