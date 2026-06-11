Que horas é a abertura da Copa? Confira dicas para escapar do trânsito

Onde você vai assistir a abertura da Copa do Mundo - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press)

A maior festa do futebol mundial começa hoje (11/6), às 14h30 (horário de Brasília), com a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026. A festa será no Estádio Azteca, na Cidade do México, onde, às 16h, entram em campo México e África do Sul.

Se a sua empresa não vai liberar as equipes mais cedo ou se o seu trajeto até em casa leva mais de uma hora, a escolha mais segura é não arriscar a pegar o trânsito.

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A melhor opção é combinar de assistir ao jogo em um bar, restaurante ou na própria estrutura do trabalho e deixar para pegar o trânsito no fim do dia. Até a mais recente atualização desta matéria, os horários do Metrô e dos ônibus estavam mantidos.

A boa notícia — pelo menos para os servidores públicos do GDF e do Governo Federal — é que, nos dias em que a Seleção Brasileira entrar em campo,

Programação de shows

Para dar as boas vindas aos jogadores e torcedores de todo o planeta, sobem ao palco hoje (11/6) J Balvin; Maná; Alejandro Fernández; Belinda; Danny Ocean; Lila Downs; Los Ángeles Azules e Tyla.

Anitta debocha do 'jogo do tigrinho' e web atribui cutucada à Virginia (foto: Instagram)

Mas esta será apenas a primeira abertura do mundial. Haverá outras duas, uma no Canadá e outra nos Estados Unidos. No Canadá, a segunda cerimônia é na sexta (12/6), em Toronto, também às 14h30 (horário de Brasília). Logo após, às 16h, entram em campo Canadá e Bósnia e Herzegovina.

Estão confirmados os artistas Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Nora Fatehi, Vegedream, Elyanna, Sanjoy, Jessie Reyez e William Prince

A terceira — e última— cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026 também será na sexta (12/6), em Los Angeles, às 20h30. Logo em seguida, às 22h, Estados Unidos e Paraguai entram em campo.

Em Los Angeles, a cantora Anitta sobe ao palco com Katy Perry, LISA, Future, Rema e Tyla.

E ai, quem fará a melhor abertura da Copa do Mundo de 2026: México, Canadá ou EUA?

















