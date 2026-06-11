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Mega-Sena sorteia prêmio milionário nesta quinta (11/6)

Para garantir a bolada, os apostadores devem acertar as seis dezenas; sorteio será realizado às 20h

Prêmio é de R$ 110 milhões - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Prêmio é de R$ 110 milhões - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Os números do concurso 3.017 da Mega-Sena serão sorteados nesta quinta-feira (11/6), a partir das 21h (horário de Brasília). No último sorteio, nenhum apostador levou o prêmio máximo e o montante está acumulado em R$ 8 milhões.

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Os apostadores que desejam participar da disputa e conquistar a bolada podem realizar suas apostas até às 20h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

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Aqueles que têm 18 anos ou mais podem apostar também de forma on-line. Basta criar um registro no site Loterias online da Caixa e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 11/06/2026 14:05
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