Obituário: 45 funerais nesta quinta-feira (11/6); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (11/6):
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Campo da Esperança
- Allison de Souza Balduino, 43 anos
- Antônio Medeiros Sobrinho, 74 anos
- Arnaldo Dias Barbosa, 47 anos
- Dalci Correia da Silva, 68 anos
- Delmira Peixoto Pinheiro, 91 anos
- Dione Menezes Vilela, 75 anos
- Donato Figueiredo dos Santos, 66 anos
- Eloy Pereira Vianna, 96 anos
- Fernanda Lima de Andrade, menos de 1 ano
- Francisco Lucas Furtado Magalhães, 90 anos
- Hélio de Oliveira Lariucci, 50 anos
- João Paulo da Silva Oliveira, 28 anos
- Leila Abou Said, 57 anos
- Luiz José Dias, 75 anos
- Maria Helena Gomes da Silva, 79 anos
- Maria Salete Custódio, 80 anos
- Raimunda Prado Vaz da Cunha, 87 anos
- Rosalina Leal Resende, 72 anos
- Selene Maria Sousa Nunes, 59 anos
Taguatinga
- Advaldo Joaquim da Silva, 78 anos
- Andreina dos Santos Silva, menos de 1 ano
- Cleuson Silva Neves, 33 anos
- Cloves Francisco de Oliveira Filho, 44 anos
- Divina Vieira de Araújo Sousa, 70 anos
- José Vieira, 84 anos
- Luis Antônio Ribeiro, 58 anos
- Maria de Fátima Rodrigues Martins, 71 anos
- Maria Elisa Silva de Oliveira, menos de 1 ano
- Nadir Alves Teixeira, 68 anos
- Terezinha das Flores Brandão, 86 anos
- Wellington Queiroz Barbosa, 48 anos
Gama
- Francisco Vieira da Silva, 92 anos
- Marlene Francisca da Silva, 60 anos
- Salete Silva Santos, 65 anos
Planaltina
- Aylla Maria Barros de Miranda, menos de 1 ano
- Maria Avanita de Oliveira, 76 anos
- Sarah Rayane Cabral Ferraz das Chagas, 36 anos
Brazlândia
- Antônio Geraldo de Brito, 84 anos
Sobradinho
- Nelson Augusta da Costa, 77 anos
Jardim Metropolitano
- Antonio Silvério Gonçalves, 77 anos (cremação)
- Cláudio Roberto Rodrigues, 70 anos (cremação)
- Leonídia Teixeira Batista, 96 anos
- Masaru Matsushita, 86 anos (cremação)
- Nadja Regina Evangelista de Carvalho, 72 anos
- Shigueo Kumagai, 83 anos (cremação)
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postado em 11/06/2026 16:41 / atualizado em 11/06/2026 16:43