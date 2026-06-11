Obituário: 45 funerais nesta quinta-feira (11/6); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (11/6):

Campo da Esperança



Allison de Souza Balduino, 43 anos



Antônio Medeiros Sobrinho, 74 anos



Arnaldo Dias Barbosa, 47 anos



Dalci Correia da Silva, 68 anos



Delmira Peixoto Pinheiro, 91 anos



Dione Menezes Vilela, 75 anos



Donato Figueiredo dos Santos, 66 anos



Eloy Pereira Vianna, 96 anos



Fernanda Lima de Andrade, menos de 1 ano



Francisco Lucas Furtado Magalhães, 90 anos



Hélio de Oliveira Lariucci, 50 anos



João Paulo da Silva Oliveira, 28 anos



Leila Abou Said, 57 anos



Luiz José Dias, 75 anos



Maria Helena Gomes da Silva, 79 anos



Maria Salete Custódio, 80 anos



Raimunda Prado Vaz da Cunha, 87 anos



Rosalina Leal Resende, 72 anos



Selene Maria Sousa Nunes, 59 anos



Taguatinga



Advaldo Joaquim da Silva, 78 anos



Andreina dos Santos Silva, menos de 1 ano



Cleuson Silva Neves, 33 anos



Cloves Francisco de Oliveira Filho, 44 anos



Divina Vieira de Araújo Sousa, 70 anos



José Vieira, 84 anos



Luis Antônio Ribeiro, 58 anos



Maria de Fátima Rodrigues Martins, 71 anos



Maria Elisa Silva de Oliveira, menos de 1 ano



Nadir Alves Teixeira, 68 anos



Terezinha das Flores Brandão, 86 anos



Wellington Queiroz Barbosa, 48 anos



Gama



Francisco Vieira da Silva, 92 anos



Marlene Francisca da Silva, 60 anos



Salete Silva Santos, 65 anos

Planaltina



Aylla Maria Barros de Miranda, menos de 1 ano



Maria Avanita de Oliveira, 76 anos



Sarah Rayane Cabral Ferraz das Chagas, 36 anos

Brazlândia



Antônio Geraldo de Brito, 84 anos

Sobradinho



Nelson Augusta da Costa, 77 anos

Jardim Metropolitano



Antonio Silvério Gonçalves, 77 anos (cremação)



Cláudio Roberto Rodrigues, 70 anos (cremação)



Leonídia Teixeira Batista, 96 anos



Masaru Matsushita, 86 anos (cremação)



Nadja Regina Evangelista de Carvalho, 72 anos



Shigueo Kumagai, 83 anos (cremação)



Saiba Mais Cidades DF Carga com centenas de medicamentos para emagrecer é apreendida pela PRF

Carga com centenas de medicamentos para emagrecer é apreendida pela PRF Cidades DF DF tem alerta amarelo para tempestade e ventos fortes

DF tem alerta amarelo para tempestade e ventos fortes Cidades DF GDF define horário em que servidores serão liberados nos dias de jogos