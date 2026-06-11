InícioCidades DF
LUTO

Obituário: 45 funerais nesta quinta-feira (11/6); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos realizados em 11 de junho de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso de Goiás

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (11/6):

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Campo da Esperança

  • Allison de Souza Balduino, 43 anos
  • Antônio Medeiros Sobrinho, 74 anos
  • Arnaldo Dias Barbosa, 47 anos
  • Dalci Correia da Silva, 68 anos
  • Delmira Peixoto Pinheiro, 91 anos
  • Dione Menezes Vilela, 75 anos
  • Donato Figueiredo dos Santos, 66 anos
  • Eloy Pereira Vianna, 96 anos
  • Fernanda Lima de Andrade, menos de 1 ano
  • Francisco Lucas Furtado Magalhães, 90 anos
  • Hélio de Oliveira Lariucci, 50 anos
  • João Paulo da Silva Oliveira, 28 anos
  • Leila Abou Said, 57 anos
  • Luiz José Dias, 75 anos
  • Maria Helena Gomes da Silva, 79 anos
  • Maria Salete Custódio, 80 anos
  • Raimunda Prado Vaz da Cunha, 87 anos
  • Rosalina Leal Resende, 72 anos
  • Selene Maria Sousa Nunes, 59 anos

Taguatinga

  • Advaldo Joaquim da Silva, 78 anos
  • Andreina dos Santos Silva, menos de 1 ano
  • Cleuson Silva Neves, 33 anos
  • Cloves Francisco de Oliveira Filho, 44 anos
  • Divina Vieira de Araújo Sousa, 70 anos
  • José Vieira, 84 anos
  • Luis Antônio Ribeiro, 58 anos
  • Maria de Fátima Rodrigues Martins, 71 anos
  • Maria Elisa Silva de Oliveira, menos de 1 ano
  • Nadir Alves Teixeira, 68 anos
  • Terezinha das Flores Brandão, 86 anos
  • Wellington Queiroz Barbosa, 48 anos

Gama

  • Francisco Vieira da Silva, 92 anos
  • Marlene Francisca da Silva, 60 anos
  • Salete Silva Santos, 65 anos

Planaltina

  • Aylla Maria Barros de Miranda, menos de 1 ano
  • Maria Avanita de Oliveira, 76 anos
  • Sarah Rayane Cabral Ferraz das Chagas, 36 anos

Brazlândia

  • Antônio Geraldo de Brito, 84 anos

Sobradinho

  • Nelson Augusta da Costa, 77 anos

Jardim Metropolitano

  • Antonio Silvério Gonçalves, 77 anos (cremação)
  • Cláudio Roberto Rodrigues, 70 anos (cremação)
  • Leonídia Teixeira Batista, 96 anos
  • Masaru Matsushita, 86 anos (cremação)
  • Nadja Regina Evangelista de Carvalho, 72 anos
  • Shigueo Kumagai, 83 anos (cremação)

Saiba Mais

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 11/06/2026 16:41 / atualizado em 11/06/2026 16:43
SIGA
x