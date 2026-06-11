DF tem alerta amarelo para tempestade e ventos fortes

Em pleno primeiro dia dos jogos da Copa do Mundo de 2026, o Distrito Federal está registrando chuvas em diferentes cidades e localizações. Fugindo ao padrão do período de seca comum ao mês de junho, regiões como Águas Claras, Sudoeste, Lago Norte, Setor de Indústrias Gráficas (SIG) e Asa Norte estão sendo afetadas por precipitações isoladas na manhã e tarde desta quinta-feira (11/6).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo pode piorar ao longo da sexta-feira (12/6) e no final de semana, com a emissão de alerta amarelo para o Distrito Federal a partir de amanhã, no período da noite. A indicação sinaliza a possibilidade de chuvas entre 20 e 30mm por hora ou até 50mm no acumulado de 24 horas. Os ventos podem variar de 40 a 60km/h.