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Chuva

DF tem alerta amarelo para tempestade e ventos fortes

Regiões administrativas e Plano Piloto registram precipitações ao longo do dia. Inmet sinaliza alerta amarelo que deve começar a partir desta sexta-feira (12/6)

Regiões como Asa Norte e Lago Norte estão registrando precipitações mais intensas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Regiões como Asa Norte e Lago Norte estão registrando precipitações mais intensas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Em pleno primeiro dia dos jogos da Copa do Mundo de 2026, o Distrito Federal está registrando chuvas em diferentes cidades e localizações. Fugindo ao padrão do período de seca comum ao mês de junho, regiões como Águas Claras, Sudoeste, Lago Norte, Setor de Indústrias Gráficas (SIG) e Asa Norte estão sendo afetadas por precipitações isoladas na manhã e tarde desta quinta-feira (11/6). 

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De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo pode piorar ao longo da sexta-feira (12/6) e no final de semana, com a emissão de alerta amarelo para o Distrito Federal a partir de amanhã, no período da noite. A indicação sinaliza a possibilidade de chuvas entre 20 e 30mm por hora ou até 50mm no acumulado de 24 horas. Os ventos podem variar de 40 a 60km/h.

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 11/06/2026 14:16 / atualizado em 11/06/2026 14:30
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