Situação de Neymar e avanços da medicina esportiva no CB.Saúde

Em um formato diferente, a última edição do CB.Saúde, programa realizado em parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília, recebeu dois convidados especiais. Os jornalistas Sibele Negromonte e Marcelo Agner conversaram com o médico Paulo Lobo, membro da comissão médica da CBF e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (Sbot), e com o escritor e ex-secretário de Cultura do DF, Silvestre Gorgulho, para um programa em clima de Copa.

O programa começou com uma entrada ao vivo do editor de Esportes do Correio, Marcos Paulo Lima, correspondente do jornal nos Estados Unidos. Direto da concentração da Seleção Brasileira, em Nova Jersey, ele trouxe informações sobre os preparativos para a estreia do Brasil no torneio.

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Marcos Paulo Lima, correspondente do Correio, acompanha a Seleção Brasileira em Nova Jersey (foto: Reprodução)

Ele observou que, apesar de a competição ser realizada em território norte-americano, o país permanece mais empolgado em torno da NBA. "Acho que o clima de Copa do Mundo está mais presente no México, que é um país apaixonado por futebol", afirmou.

O jornalista destacou que a mobilização dos torcedores está concentrada principalmente em Nova York, especialmente na Times Square, onde brasileiros se reunirão na véspera da estreia da Seleção.

Com a experiência de quem acompanhou os cinco títulos mundiais conquistados pelo Brasil, Silvestre Gorgulho demonstrou otimismo em relação às chances da Seleção Brasileira e enfatizou que ela segue entre as candidatas ao troféu. "O Brasil sempre entra na competição como protagonista. É uma seleção respeitada por todos os adversários e que costuma concentrar mais atenção em seu próprio desempenho do que nos rivais", afirmou.

Ao analisar a estreia diante do Marrocos, Silvestre ressaltou que o adversário não pode ser subestimado. "O Marrocos é uma seleção forte. Foi o primeiro país africano e árabe a alcançar uma semifinal de Copa do Mundo, no Catar. É uma equipe organizada e que evoluiu muito nos últimos anos", observou.

Recuperação de Neymar

Outro tema debatido foi a situação de Neymar. Lobo lembrou que o atacante está na fase final de recuperação da lesão na panturrilha. "Pelo que ouvimos, há a possibilidade de ele começar um trabalho no campo já na próxima semana. A partir daí, será fundamental observar como reage em atividades de maior intensidade, como arrancadas e chutes", explicou.

Paulo Lobo ponderou sobre os critérios para a manutenção ou convocação de um atleta lesionado. A decisão deve considerar uma série de fatores, como avaliação clínica, exames de imagem, tempo estimado de recuperação, calendário da competição e importância do jogador para a equipe.

Sobre as lesões mais frequentes no futebol, Lobo disse que as contusões provocadas por pancadas lideram as estatísticas. Em seguida, vêm as entorses, principalmente de tornozelo, e as lesões musculares, com destaque para a região posterior da coxa. O aumento de casos de concussão e traumatismo craniano preocupa a Fifa.

Ao falar das transformações do futebol, Gorgulho mencionou a Copa de 1930, no Uruguai, quando as seleções passavam semanas viajando de navio até o país-sede. "Há relatos de equipes que improvisavam campos nos navios para manter os treinamentos durante a travessia. A delegação italiana, por exemplo, passou cerca de 18 dias viajando até chegar ao Uruguai", exemplificou.

Quanto aos favoritos ao título, França, Espanha e Portugal foram apontadas como as seleções que estão em melhor momento, sem que isso diminua as chances do Brasil.

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