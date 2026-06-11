Veja o que diz o decreto que flexibiliza horários de servidores em dias de jogos do Brasil

A poucos dias da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol de 2026, o Governo do Distrito Federal (GDF) definiu como funcionará o expediente do funcionalismo público local durante o torneio. A governadora Celina Leão anunciou, nesta quinta-feira (11/6), que os servidores públicos da capital federal terão o direito a encerrar o expediente três horas antes do início das partidas do Brasil. O anúncio oficial ocorreu durante uma agenda pública de assinatura de regularização fundiária no Assentamento Pinheiral, e o texto normativo deve ser publicado em breve no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

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O Correio teve acesso ao decreto que regulamenta a medida. De acordo com o documento, a flexibilização visa garantir que os trabalhadores consigam se deslocar a tempo para acompanhar a Seleção. “A gente já definiu: vai liberar três horas antes dos jogos”, declarou a governadora. “Como as partidas geralmente serão no fim de semana ou à noite, a ideia é justamente permitir que a pessoa saia um pouco mais cedo do trabalho e consiga se deslocar para assistir. Então, três horas antes do início da partida, o nosso servidor já vai estar liberado. Agora é torcer por aqui.”

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O artigo 2º do decreto estabelece que fica "facultado aos agentes públicos, alterar, em caráter excepcional, seus respectivos horários de trabalho, nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo da FIFA 2026 em que houver expediente, para ausentar-se 3h (três horas) antes do início da partida". A concessão abrange um público amplo do funcionalismo, aplicando-se não apenas aos servidores estatutários, mas também a "empregados públicos, contratados temporários e estagiários em exercício nos órgãos e entidades do Distrito Federal".

Apesar da liberação antecipada, os funcionários públicos precisarão repor o tempo de ausência. O texto do GDF determina que "as horas não trabalhadas devem ser compensadas na forma da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, até 30 de setembro de 2026". O governo autorizou que esse banco de horas comece a ser pago imediatamente a partir da publicação oficial do decreto, dando uma margem de pouco mais de três meses para que os servidores regularizem a jornada de trabalho junto às suas respectivas chefias.

Para evitar a falta de serviços essenciais à população do Distrito Federal, o decreto impõe restrições rígidas e exclui áreas estratégicas do regime de liberação. O artigo 4º ressalta que o benefício "não se aplica às áreas de saúde, segurança, vigilância sanitária, fiscalização tributária, comunicação, assistência social, fiscalização de proteção urbanística, fiscalização do consumidor, de limpeza urbana e fiscalização de transporte". Setores como delegacias, hospitais e policiamento deverão manter escalas de modo a garantir a prestação ininterrupta dos serviços.

A Seleção Brasileira inicia a sua caminhada em busca do hexacampeonato mundial neste sábado (13/6), às 19h (horário de Brasília), enfrentando o Marrocos no MetLife Stadium, na região de Nova York e Nova Jersey. Pelo Grupo C, os próximos compromissos serão contra o Haiti, no dia 19 (uma sexta-feira, às 21h30), na Filadélfia, e contra a Escócia, no dia 24 (uma quarta-feira, às 19h), em Miami. Nos dias de jogos confessionais em dias úteis, o impacto no trânsito de Brasília costuma ser monitorado de perto pelas forças de segurança.

