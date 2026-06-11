PM interrompe perfuração ilegal de poço artesiano em São Sebastião

Uma operação do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) flagrou e interrompeu a perfuração clandestina de um poço artesiano em uma residência no Residencial Oeste, em São Sebastião. A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira (11/6), após equipes de Radiopatrulha identificarem a atividade irregular.
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No local, os policiais flagraram um caminhão equipado com compressor de ar e uma sonda perfuratriz em plena operação. O responsável pela obra não apresentou nenhuma licença ou autorização dos órgãos competentes.
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Além da falta de documentação, os militares constataram que a perfuração ocorria sem qualquer medida preventiva para evitar a contaminação do lençol freático. Não havia sistemas de contenção para resíduos poluentes gerados pelo maquinário, como óleos, graxas e lama.
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Diante do crime ambiental, a polícia apreendeu o maquinário utilizado na perfuração. Os itens foram mantidos sob a guarda do próprio autor, que assinou um termo de fiel depositário e se comprometeu a apresentá-los à Justiça quando solicitado.
O infrator foi orientado sobre a legislação vigente e liberado após se comprometer a comparecer em juízo. Segundo o BPMA, a ação faz parte do cronograma permanente de fiscalização para proteger os recursos hídricos e coibir atividades poluidoras no Distrito Federal.