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Homem é preso após se masturbar na frente de crianças; veja vídeo

O autor foi preso em flagrante pela Polícia Militar e confessou o crime. Vídeo mostra a ação do criminoso

A PM compareceu ao local após receber a denúncia de um líder comunitário - (crédito: Reprodução)
A PM compareceu ao local após receber a denúncia de um líder comunitário - (crédito: Reprodução)

Policiais militares prenderam, na noite desta quinta-feira (11/6), um homem acusado de importunação sexual, no Riacho Fundo 2. Um vídeo obtido pela reportagem mostra o autor se masturbando em frente a uma casa onde havia crianças.

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O vídeo foi gravado através de uma brecha do portão de uma residência. A pessoa flagra o momento em que o suspeito está sentado em frente à casa, fazendo gestos obscenos. A PM compareceu ao local após receber a denúncia de um líder comunitário.

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Veja o vídeo gravado pela testemunha:

Segundo a corporação, os atos libidinosos eram praticados em frente às crianças. O autor foi preso em flagrante e confessou o crime. Ele foi levado à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas).

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 11/06/2026 22:31 / atualizado em 11/06/2026 22:34
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