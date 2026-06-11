Homem é preso após se masturbar na frente de crianças; veja vídeo

A PM compareceu ao local após receber a denúncia de um líder comunitário - (crédito: Reprodução)

Policiais militares prenderam, na noite desta quinta-feira (11/6), um homem acusado de importunação sexual, no Riacho Fundo 2. Um vídeo obtido pela reportagem mostra o autor se masturbando em frente a uma casa onde havia crianças.

O vídeo foi gravado através de uma brecha do portão de uma residência. A pessoa flagra o momento em que o suspeito está sentado em frente à casa, fazendo gestos obscenos. A PM compareceu ao local após receber a denúncia de um líder comunitário.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Veja o vídeo gravado pela testemunha:

Segundo a corporação, os atos libidinosos eram praticados em frente às crianças. O autor foi preso em flagrante e confessou o crime. Ele foi levado à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas).