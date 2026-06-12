Partido Agir-df deixa base de apoio ao governo Celina Leão

O Diretório do Agir no Distrito Federal anunciou oficialmente, nesta sexta-feira (12/6), a saída da base de apoio ao governo Celina Leão (PP). Em carta aberta direcionada aos filiados, lideranças políticas, pré-candidatos e representantes regionais, a sigla convocou os membros para um amplo debate sobre o atual cenário político e administrativo da capital.

De acordo com o comunicado, a desfiliação do bloco governista "não representa um gesto de oposição automática, tampouco uma postura movida por interesses pessoais ou projetos individuais", mas, sim, um posicionamento institucional focado em garantir autonomia de planejamento para os próximos anos. As distritais Jaqueline Silva e Janke Klebia foram eleitas, à época da última disputa, pelo partido. Atualmente, Jaqueline integra o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), e Jane, o Republicanos.

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A decisão da legenda ocorre de olho no processo eleitoral de 2026, que contará com a disputa de oito cargos majoritários estratégicos no DF, incluindo governador, vice-governador e duas vagas ao Senado, além de seus respectivos suplentes. No texto, a Executiva ressalta que o histórico recente do partido confere legitimidade para almejar novos espaços. Neste ano, o partido deve focar na eleição de distritais.

"Nas últimas quatro eleições distritais, o Agir consolidou presença política relevante no DF, sempre figurando entre os partidos competitivos", aponta o documento, relembrando que a sigla ultrapassou a marca de 130 mil votos no último pleito distrital. Segundo o diretório, é necessário "discutir internamente a possibilidade de participação efetiva nessas construções, seja por meio de candidaturas próprias, seja em composição com outras forças políticas".

Para subsidiar as próximas decisões e reuniões, os filiados foram orientados a atualizar os cadastros partidários, manifestar interesse em candidaturas e enviar sugestões de diretrizes programáticas diretamente para o e-mail oficial da legenda.