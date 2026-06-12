Piscina com ondas do Parque da Cidade entra em nova fase de obras após 30 anos de espera

Obra na Piscina de Ondas inicia instalação hidráulica e estrutura de concreto do rio lento - (crédito: Novacap/Divulgação)

As obras do novo rio lento na piscina com ondas do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek avançaram para uma nova fase. Com 1.700 metros de extensão, a atração agora passa pelos trabalhos de instalação hidráulica, concretagem do espaço e construção da rampa de acessibilidade.

O projeto visa oferecer aos futuros visitantes uma correnteza suave, ideal para flutuar por um percurso tranquilo. Além do rio lento, outra criação é o espaço infantil, com trecho de 20 cm de lâmina d’água para bebês e 40 cm de profundidade para crianças pequenas, que também poderão brincar nos brinquedos aquáticos e toboáguas.

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A reforma da piscina com ondas, iniciada em março de 2025, conta com um investimento de R$ 18,2 milhões. O projeto atende uma antiga demanda de 30 anos dos brasilienses, que cobravam a reativação do espaço. A execução da obra está sendo realizada pela empresa Engemil, contratada no processo de licitação, e fiscalizada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap).

Após 1 ano e 3 meses de empreitada, já foram concluídos os projetos executivos, os serviços de terraplanagem, a recuperação estrutural da antiga piscina, as demolições gerais, os revestimentos, o reboco das paredes da piscina, finalização do contrapiso da casa de máquinas e os equipamentos de filtragem e as bombas já foram posicionados.

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O secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Renato Junqueira declarou que a pasta acompanha de perto cada etapa da obra, que segundo ele "avança dentro do cronograma previsto". "A Piscina com Ondas é um dos espaços mais emblemáticos do Parque da Cidade, e sua revitalização representa um investimento em lazer, turismo, esporte e qualidade de vida para os moradores do DF e visitantes. Nosso compromisso é devolver esse equipamento totalmente renovado, garantindo um novo espaço de convivência e entretenimento para as famílias brasilienses" afirmou.

Com intuito de preservar as características arquitetônicas originais do espaço, todos os revestimentos serão substituídos por novos materiais, para manter as mesmas especificações dos existentes. “Essa ação resgata um espaço histórico que marcou gerações de brasilienses. Estamos devolvendo à população um complexo aquático moderno e acessível, sem perder suas características originais, mas incorporando novas tecnologias, áreas para toda a família e soluções que garantem durabilidade e qualidade.”, ressaltou o presidente da Novacap, Fernando Leite.