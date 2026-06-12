Ceilândia terá corte temporário de energia nesta sexta-feira

Caso os trabalhos de manutenção sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada imediatamente, sem aviso prévio - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Moradores de áreas rurais de Ceilândia devem ficar atentos ao abastecimento de energia nesta sexta-feira (12/6). A Neoenergia DF programou um desligamento temporário, das 10h às 16h, para realizar serviços de melhoria e modernização na rede elétrica da região. Segundo a concessionária, a interrupção é necessária para garantir a segurança dos técnicos e dos moradores durante as obras.

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A suspensão do fornecimento afetará diretamente o Núcleo Rural Boa Esperança, especificamente as seguintes chácaras: 01, 01-A, 01-B, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28/29, 31/32, 32 e 33-A. Caso os trabalhos de manutenção sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada imediatamente, sem aviso prévio.

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A distribuidora orienta que, em caso de falta de energia em outras regiões não programadas, os moradores registrem a ocorrência pelos canais oficiais. É possível contatar a empresa pelo telefone 116 (ligação gratuita). Também está disponível o atendimento adaptado pelo número 0800 701 01 55 (exclusivo para clientes com deficiência auditiva ou de fala, utilizando aparelho adaptado).